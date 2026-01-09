ME:I¡¦»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¦¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡ÖTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä¡×½Ð±é·èÄê ±Ç²è¡Ö½ã°¦¾åÅù¡ª¡×SP¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÈ¯É½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/09¡Û2·î15Æü¤ËIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¡Ê°Ê²¼¡¢TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ë¤è¤ê¡¢½Ð±é¼ÔÂè6ÃÆ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä¡×¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¿¤Á
¤³¤ÎÅÙ¡¢½Ð±é¼ÔÂè6ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢9¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢1·î10Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿·ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡×¤ä¡¢2·î13Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ö½ã°¦¾åÅù¡ª¡×¤ÇW¼ç±é¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹â¾¾¤ÈÆ±¤¸¤¯±Ç²è¡Ö½ã°¦¾åÅù¡ª¡×¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢1·î6Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ DEEP¡Ö¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ç¤âW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ë¤â¹â¤¤É¾²Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»³Ãæ¤â¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£»³Ãæ¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢12·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤È¤·¤Æ¤â¡È²«¶â´ü¡É¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤Ë¤Æ¡¢ÁíÅêÉ¼¿ô¤Î¤ÙÌó9,000ËüÉ¼¡¢±þÊç¼Ô¿ôÌó14,000¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2·î13Æü¤Ë¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë±Ç²è¡Ö½ã°¦¾åÅù¡ª¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¤·¤¿¡£Îø°¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤È¤Îå«¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤ËÎ®¤ì¤ëÂ¿ºÌ¤Ê´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤ò¡¢TGC¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡È¿·´¶³Ð¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§Samsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡ÊÎ¬¾Î¡§Samsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ë
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì12¡§00 ³«±é14¡§00 ½ª±é19¡§00¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¢©462-0846 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶èÌ¾¾ë1ÃúÌÜ4-1¡Ë
¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¡§Íòè½ºÚ¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢°ð³ÀÉ±ºÚ¡¢¾®Àîºù²Ö¡ÊGirls²¡Ë¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢KOKO¡Êizna¡Ë¡¢¤µ¤¯¤é¡¢º´¡¹ÌÚËþ²»¡¢ÎëÌÚÆ·Èþ¡Ê¡âME¡Ë¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢Ã«ºêÁáÌí¡Ê¡âME¡Ë¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢Ä¹ÉÍ¹Æà¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢NANO¡ÊIS:SUE¡Ë¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢ËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢MAI¡Êizna¡Ë¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢»³¸ýåºÍå¡ÊGirls²¡Ë¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢è½»Ò¡¢¤ê¤ó¤« Â¾ ¢¨50²»½ç
¥â¥Ç¥ë¡§²ÆÉ±¤¨¤ì¤Ê¡Ê¼ê±©Àè¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢¾¾»³åºÍø¡Ê¼ê±©Àè¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡ËÂ¾ ¢¨50²»½ç
¥²¥¹¥È¡§ÂÀÅÄÇîµ×¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ë¡¢Goki¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¡¢¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡¢¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢»ûÅÄ¿´¡¢¤È¤¦¤¢¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢MON7A¡¢⼭Ãæ½ÀÂÀÏ¯ Â¾ ¢¨50²»½ç
¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§izna¡¢IS:SUE¡¢´äÅÄ¹äÅµ¡¢BALLISTIK BOYZ ¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME:I¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢WILD BLUE Â¾ ¢¨50²»½ç
MC¡§¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡¢½Ð±é¼ÔÂè6ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢9¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢1·î10Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿·ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡×¤ä¡¢2·î13Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ö½ã°¦¾åÅù¡ª¡×¤ÇW¼ç±é¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤Ë¤Æ¡¢ÁíÅêÉ¼¿ô¤Î¤ÙÌó9,000ËüÉ¼¡¢±þÊç¼Ô¿ôÌó14,000¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢¡±Ç²è¡Ö½ã°¦¾åÅù¡ª¡×SP¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â·èÄê
¤µ¤é¤Ë¡¢2·î13Æü¤Ë¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë±Ç²è¡Ö½ã°¦¾åÅù¡ª¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¤·¤¿¡£Îø°¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤È¤Îå«¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤ËÎ®¤ì¤ëÂ¿ºÌ¤Ê´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤ò¡¢TGC¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡È¿·´¶³Ð¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
