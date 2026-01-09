バサッと羽織るだけ！【ZARA】大人がシャレる♡「ニットジャケット」

朝晩の寒さ対策にも、コートの下のちょい足しおしゃれにも活躍してくれそうなのが、バサっと羽織るだけでサマになる【ZARA（ザラ）】のニットジャケット。デザイン性がありながら大人でも取り入れやすい一枚がそろっています。大人世代の冬コーデにさりげなくシャレ感を足してくれそうな、とっておきのニットジャケットをご紹介します。

フラワー柄ジャケットで大人の甘さをひとさじ

【ZARA】「フラワー柄テクスチャーニットジャケット」\6,590（税込・セール価格）

カーディガンとブルゾンの間のようなシルエットのニットアウター。立体感のあるフラワー柄とほどよくゆとりのあるシルエットで、バサっと羽織るだけでこなれたムードを演出してくれそう。デニムパンツに合わせてラフに着ても、ロングスカートと合わせてほんのりフェミニンに寄せても◎ レッドでも主張しすぎず、大人が楽しめる甘さを添えてくれそうです。

揺れるフリンジがこなれて見えるニットジャケット

【ZARA】「ブラッシュドフリンジニットジャケット」\6,590（税込）

やわらかなエクリュカラーのニットジャケット。毛足の立ったふんわりした表面感と、動くたびに揺れる裾まわりのフリンジのおかげで、羽織るだけでシンプルなコーデもぐっとこなれた印象に見せてくれそう。フロントはホックで留めればコンパクトなジャケット風、開けて着ればラフなカーデ感覚で楽しめるのも魅力です。

フェイクファーが魅力のブラウンジャケットでほんのりリッチに

【ZARA】「コントラストニットフェイクファージャケット」\7,990（税込）

Vネックのニットジャケットに、コントラストが効いたフェイクファーのトリムをあしらった一枚。ベースは落ち着いたブラウンで、ファーとの掛け合わせが、大人っぽいのにどこか愛らしい雰囲気をまとえそう。フロントは隠しスナップ仕様でスッキリとした面持ちなので、閉じて着ればきれいめ寄りの印象に。タートルネックやハイネックをのぞかせてもバランスよく決まりそうです。

共布ベルトでシルエットを整える上品ニットジャケット

【ZARA】「ベルト付きニットジャケット」\5,150（税込・セール価格）

ラペル付きのデザインで、きちんと感もあるジャケット風ニットアウター。ニット地にカーキの色味が相まって、かっちりしすぎず大人カジュアルに取り入れやすそう。共布ベルトがウエストラインをさりげなく強調してくれるので、羽織るだけでシルエットにほどよいアクセントとメリハリが生まれそうです。コートより軽く、カーディガンよりきちんと見せたい日に頼れる予感。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki