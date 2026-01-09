「ばけばけ」高石あかり、プロポーズシーンは「俳優としてすごく大切な時間だった」
女優の高石あかり（23歳）が、1月9日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。朝ドラ「ばけばけ」でプロポーズされるシーンについて「すごく特別で。きっとこの作品が終わった後も（私の中で）残り続けるだろうなっていうぐらい、俳優としてすごく大切な時間だった」と語った。
朝ドラ「ばけばけ」に出演しているトミー・バストウが宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。バストウを良く知る人物として高石あかりがVTR出演し、プロポーズされた時のシーンについて「あのシーンはすごく特別で。きっとこの作品が終わった後も（私の中で）残り続けるだろうなっていうぐらい、俳優としてすごく大切な時間だったなと思っていて」と話す。
高石によると、もう、お芝居をしているという感覚はなく、セリフもセリフとして覚えていかずに言葉の粒として自分の中に入れた状態で撮影に臨んだそうで、「勝手に溢れるものはありました。きっとそれはトミーさんだからこそで、目と目が合うだけで何を考えているのか、トミーさんとして考えているものもあるでしょうし、ヘブンさんとして考えているものもあるかもしれないですけれど、心が読める。きっとお互いに。そういうことを感じる大切なシーンでした」と語った。
