ÇòÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ØÇú¿ç¤·»Ï¤á¤¿Ç¡Ù¢ª¿´ÇÛ¤·¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡Ä¡ÄÊìÇú¾Ð¤Î¡Ø¹²¤Æ¤Ö¤ê¡Ù¤Ë¡ÖÌëÃæ¤Ë¸«¤¿¤é¥À¥á¤Ê¤ä¤Ä£÷¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ç¿á¤¤¤¿¡×¤ÎÀ¼
ÊÑ´é¤Ç¿²¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ËÇú¾Ð¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡ÖÇú¾Ð¤µ¤»¤ÆÌã¤¤¤Þ¤·¤¿£÷¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤ÎÀ¼¤«¤±ºÇ¹â¡×Åù¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì11Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§ÇòÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ØÇú¿ç¤·»Ï¤á¤¿Ç¡Ù¢ª¿´ÇÛ¤·¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡Ä¡ÄÊìÇú¾Ð¤Î¡Ø¹²¤Æ¤Ö¤ê¡Ù¡Û
ÇòÌÜ¤ÇÇú¿ç¤¹¤ë¥á¥ó¥Þ¤Á¤ã¤ó
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¼Æ¸¤¤Î¤¤Ê¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¥á¥ó¥Þ¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÇú¿ç¤·»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Þ¤Á¤ã¤ó¡£¼ª¤ò¤Ô¤¯¤Ô¤¯¤µ¤»¤ÆÇòÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿²»Ï¤á¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥á¥ó¥Þー¡©¡×¡Ö¤¨¤ÃÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¡¢¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥á¥ó¥Þ¤Á¤ã¤ó¤ËÀ¼³Ý¤±¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¿´ÇÛ¤·¤¹¤®¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó
ÇòÌÜ¤Î¥á¥ó¥Þ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤Æ¡ª»ß¤á¤¿Êý¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¹²¤Æ¤è¤¦¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤ºÇú¾Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¿´ÇÛ¤ò¤è¤½¤ËÇòÌÜ¤ÇÇú¿ç¤·Â³¤±¤ë¥á¥ó¥Þ¤Á¤ã¤ó¡£ÇòÌÜ¤à¤½Ð¤·¤Ç¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÇ¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥á¥ó¥Þ¤Á¤ã¤ó¤ò¹¥¤¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ÈÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¡Ä
¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¤Õ¤ÈÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Þ¤Á¤ã¤ó¡£µÞ¤Ë²æ¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤½¤¦¡£
ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¥á¥ó¥Þ¤Á¤ã¤ó¤ËÂç¤²¤µ¤Ë´î¤Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Þ¤Á¤ã¤ó¤È¾Ð´é°î¤ì¤ë¤´²ÈÂ²¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Î¤´¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤´¾Ò²ð¤·¤¿Åê¹Æ¤Ï11Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡ÖåºÎï¤ËÇòÌÜ¤òÇí¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í～w¡×¡Ö¤ªÉãÍÍ¤Î¿´ÇÛ¤Ç¾Ç¤Ã¤Æ¤ëÀ¼¡¢¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹w¡×Åù¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥á¥ó¥Þ¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ç¿á¤¤¤¿¤ïw¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤ÎÀ¼¤«¤±ºÇ¹â¡×Åù¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤ËÇú¾Ð¤·¤¿¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¼Æ¸¤¤Î¤¤Ê¡×¤Ç¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤óÂð¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤äÇ¤Á¤ã¤óÃ£¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÀË¤«¤Ê¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤äÇ¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¼Æ¸¤¤Î¤¤Ê¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§½ÕÌî¡¡¤ê¤ó
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥ÝÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£