第4色LEDで映像体験が進化！ハイセンスジャパン「CES 2026発表モデル」

ハイセンスジャパン株式会社は、ハイセンス本社が2026年1月7日(現地時間)に米国ラスベガスで開催された「CES 2026」にて発表した最新ディスプレイ技術を、日本市場向けに紹介しました。

世界初となる新技術「RGB MiniLED evo」を搭載した116型テレビや、レーザープロジェクターなどがラインナップ。

発表イベント：CES 2026（米国ラスベガス）

発表日：2026年1月7日（現地時間）

主要発表技術：RGB MiniLED evo

主要発表製品：116UXS、UR8、UR9、XR10

ハイセンスは、ディスプレイ技術をグローバル展示の中核に据え、人を中心に据えた次世代映像体験の進化を提示しました。

家庭での視聴体験から超大画面シアター用途まで、幅広いシーンにおける映像体験の質向上を目指しています。

最大のトピックは、バックライト構造そのものを進化させた新技術「RGB MiniLED evo」の開発です。

これは従来の赤・緑・青(RGB)バックライト構成に加え、自然光スペクトルで不足しがちな領域を補完する「スカイブルーシアン」の第4色LEDをMiniLEDバックライトに導入した、業界初のシステムです。

134ビットの高度なカラー制御により、BT.2020比110％を超える広色域を実現。

特に空や水、シアン〜グリーン領域の色再現性が大きく高められています。

また、システム全体での色校正によりΔE＜1.0の高い色精度を達成するとともに、有害なブルーライトを最大約80％低減。

超大画面においても自然で快適な長時間視聴が可能となりました。

116型RGB MiniLEDテレビ「116UXS」

「RGB MiniLED evo」を初めて搭載したフラッグシップモデル。

性能数値の追求だけでなく、色の忠実性、視聴時の快適性、実際の体験価値を重視した設計です。

極限の映像表現と、長時間視聴に耐える快適性が高次元で両立されています。

次世代大画面テレビの方向性を明確に示す一台。

RGB MiniLEDテレビ「UR8」「UR9」

ハイセンスの中核となるRGB MiniLEDテレビシリーズ。

真のRGB MiniLEDとAIによる映像・シーン最適化機能を搭載しています。

55型から100型までの幅広いサイズ展開により、より多くの家庭へ本格的なRGB MiniLED体験を提供。

レーザープロジェクター「XR10」

CES 2026にてグローバル初披露された、超大画面ホームシネマ用途モデル。

ハイセンス独自の「TriChromaレーザー技術」を採用しています。

高輝度かつ豊かな色表現と、長期にわたる安定した性能を実現。

最大300インチまでの迫力ある映像投写が可能で、没入感の高いホームシアター体験を創出します。

CES 2026のテーマ「Innovating a Brighter Life(より明るい暮らしの革新)」を体現するラインナップ。

ハイセンスジャパンは、グローバルで培われたこれらの最先端技術を日本の市場環境や生活スタイルに合わせて展開し、新たな映像体験価値を提供していきます。

