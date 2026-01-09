学びを社会へつなぐ！福岡イチ受けたい授業!? 〜ワクワク授業大作戦〜

福岡の異業種7社とオブザーバ福岡市による共同事業体Fukuoka Smart City Community(FSC)などは、小学生向け公開授業「福岡イチ受けたい授業!? 〜ワクワク授業大作戦〜」を、2026年1月18日(日)に福岡市立草ヶ江小学校にて開催します。

先生と福岡の企業がタッグを組んで創り上げた、地域密着型の特別な学びの場。

福岡イチ受けたい授業!?

開催日時：2026年1月18日(日)13：00〜17：00（受付13：00〜）

会場：福岡市立草ヶ江小学校（地下鉄六本松駅徒歩5分）

対象：小学3〜6年生（全学年参加可能・他校児童も可）

参加費：無料

主催：株式会社LX DESIGN、Fukuoka Smart City Community(FSC)、エデュポルテ株式会社

申込：事前申込制

「福岡イチ受けたい授業!?」は、博多のまち、バス、電車、お金、ラジオ、LINEなど、身近な存在をテーマにした体験型授業です。

子どもたちの「なぜ？」「どうして？」と考える力を育み、自分のアイデアで社会と関わる力を養います。

授業によっては、子どもたちのアイデアを企業に直接提案するプログラムも用意されており、「学び」が「社会につながる」世界を目指します。

実施予定の授業テーマ（一部）

当日は、以下の企業が参画し、ユニークな授業を展開します。

・JR九州 TEAM

【住みたい！行きたい！すてきな町！】今・未来の博多すごろくづくり

・チャリチャリ TEAM

【キミが1日社員に！】参加しちゃおうチャリチャリ未来会議！

・西日本鉄道 TEAM

【いっしょに、まちに、夢を描こう】にしてつバスと考える、私たちのミライ

・福岡銀行 TEAM

【お金の流れをつかめ！】これでキミもお金マスター！

・LINEヤフーコミュニケーションズ TEAM

【生成AIを使ってみよう！】気持ちが伝わるLINEスタンプづくり

・LOVE FM TEAM

【コトバでつながる「ホンモノ体験」】今こそ！LOVE(ハート)ラジオ

プロジェクトの背景と特徴

本プロジェクトは、学校教育と社会をつなぐ「共創の仕組み」を構築することを目的に始動しました。

先生と企業が一方的な出前授業ではなく、学校の課題や文脈に寄り添いながら授業を一から共創。

先生、企業、教育委員会、地域住民などが一体となった“TEAM学校”の実装を目指し、福岡市を起点とした社会実装を進めていきます。

参加申し込みについて

小学生・保護者の参加申し込みは専用フォームから受け付けています。

リンク：参加申込フォーム（小学生・保護者向け）

自治体・教育関係者の授業見学も可能です。

リンク：参加申込フォーム（自治体・教育関係者向け）

「福岡イチ受けたい授業!? 〜ワクワク授業大作戦〜」の紹介でした。

