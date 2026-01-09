日本ハムの伊藤大海投手が９日、本拠エスコンで自主トレを公開した。３月に開催されるＷＢＣと、３月２７日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）での開幕投手が内定しているエースは、例年通りの超省エネ調整を継続し、万全の状態に仕上げる。「言葉選びがすごい難しいんですけど、ＷＢＣだからどうこうっていうのはあんまり意識していない。２月をいつも通り過ごせば３月に投げられる状態にはあると思う。本来はそんな無理しなくていい時期なので、誰かが作った常識をぶっ壊していきたい」。自身のプレーで新たな常識を作り上げていく。

昨季の春季キャンプでは計４回のブルペンで球数は約１１０球。一球一球の質や完成度を高め、結果的に超省エネ調整で体の負担を減らした。昨季の投球回は両リーグ最多の１９６回２／３をマークし沢村賞を獲得するなど結果も出した。今季もそれを継続していく考えで、「なるべく少なくというか、必要最低限でいいかなと思う。最少の球数を目指して頑張ります」と、さらに感覚を研ぎ澄ましていく。

２３年のＷＢＣに続き２大会連続での大舞台。前回大会の反省を生かし、自身のペースをしっかり守る。「特別そこ（ＷＢＣ）に意識を置いて、その後（シーズン）がよくないっていうのが嫌なんで。前回は、リリーフに回ったっていうのもあって、（調整を）変えてしまった部分が多かった。そこを変えなくていいように、『このトレーニングができていたらゲームは大丈夫』っていうのを確認しながら、作業していくのが１月２月」と、周りに流されず自身のペースを厳守する。

この日は、午前１１時頃にグラウンドに姿を現し、ＷＢＣ球を使い２０メートルほどの距離でキャッチボールを約２０球、約５０メートルのランニングを行い、金村や細野ら後輩と汗を流した。「普段と変わらない。１月だけなんか違うことやっても意味ないので、年間通してやるベースをしっかり見直して、怪我なく１年間戦えるベースを見直す作業をしています。もちろんＷＢＣもものすごく大事ですけど、ファイターズとしてものすごく大事な１年間になると思うので。優勝しかない。個人的なのはどうでもいい。そこは責任を持ってしっかりやりたい」と決意表明した。