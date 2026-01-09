Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬·Ý¿Í¡Ö¼¡À¤Âå´¶¡×´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¡È¤Ý¤«¤Ý¤«¡ÉMC¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æ¤ÎÏÃ¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤è¤ê¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê51¡Ë¤¬8Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥Ø¥Ù¥ì¥±¡×¡ÊÌÚÍËÌë0¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·Ý¿Í¤Î¡Ö¼¡À¤Âå´¶¡×¤ò´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£·î¤ÏÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³Åº´²¤ò¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢2¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿»³Åº¤¬¤½¤í¤½¤í»Ê²ñ¤äMC¤òÃ´¤¦ÈÖÁÈ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¡È¼¡¡¢»Ê²ñ¤È¤«²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¡©¡É¤Ã¤Æ»þ´ü¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤´¼«¿È¤ÎÈÖÁÈ¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö²¿¤«ÊÑ¤ä¤Í¤ó¡¢²¶¡£19¡ÊºÐ¡Ë¤°¤é¤¤¤ÇÂçºå¤ÇMC¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¼«¿È¤Ï°ÛÎã¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤Îº¢¤È²¿¤¬°ã¤¦¤Ã¤Æ¡¢¿Í¿ôÂ¿¤¹¤®¤ë¤ï¡×¤ÈÀÎ¤Èº£¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢·Ý¿Í¤Î¿ô¤¬°µÅÝÅª¤Ë°ã¤¦¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¿·´´Àþ¤Ç¡Ê·Ý¿Í¤È¡Ë¥Ð¥Ã¥¿¥ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤±¤É¡È¤³¤ó¤Ê¶öÁ³¡¢¤è¤¯¤½¤ó¤Ê²ñ¤¦¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡É¤È¤«¡Ê¥³¥á¥ó¥È¡ËÍè¤ë¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤¦¡£¿Í¿ôÂ¿¤¤¤À¤±¤ä¤«¤é¡×¤È·Ý¿Í¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¿·´´Àþ¤Ç²ñ¤¦³ÎÎ¨¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£Æü¡¢¤³¤³Íè¤ëÁ°¤Ë²È¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡ÙÎ®¤ì¤Æ¤Æ¡¢¥È¡¼¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡ÊMC¤òÌ³¤á¤ë¥Ï¥é¥¤¥Á¡Ë´ä°æ¤¬¡È¤³¤Ê¤¤¤À¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤·¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ªÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¿ÆÉã60¡ÊºÐ¡Ë¤ÎÂ©»Ò¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤«¤½¤¦¤«¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤è¤ê¿ÆÉã¤¬²¼¤Î»Ò¤¬»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤Ë»³Åº¤¬¡Ö¼¡À¤Âå´¶¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤â¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢·Ý¿Í¤ÎÀ¤³¦¤â¼¡À¤Âå¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È2¿Í¤Ç¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£