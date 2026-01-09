９日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）もトキ（高石あかり）も思いの丈をぶちまけ、改めて“家族”になる。ネットではその場に錦織（吉沢亮）がいたことに「友人越えて家族になれた」と感激の声が上がった。

この日の「ばけばけ」では、松野家と雨清水家について、トキが本当のことを話してくれないとヘブンが激怒。これにトキは松野家に借金があり、雨清水家にもお金を渡していたことを黙っていたのは、お金のために結婚したと思われないためだったとぶちまける。

これを受け、フミ（池脇千鶴）は、タエ（北川景子）はトキのもう一人の母だと紹介。驚くタエ。三之丞は社長ではないことも暴露され、松野家、雨清水家の秘密はすべてヘブンは知ることになる。

ヘブンは、自分は母と早くに別れたことから、「ママサン、フタリ、ウレシイ。ハッピーデス」と喜びをにじませる…。

すると三之丞が突然倒れてしまう。驚く面々。だが「気が抜けてしまって」と三之丞が言い、司之介（岡部たかし）は「分かりますよ。叫びますか。だらくそが！って」と誘い、家族全員で縁側で「だらくそ！」と叫ぶことに。ヘブンはすぐに錦織のもとへいき、一緒に叫ぶように誘う。錦織も嬉しそうに縁側に立ち「だらくそが〜！」と絶叫する。

この披露パーティーの中で、唯一、親族ではない錦織。だが「家族全員」で叫ぶことになった時にも、ヘブンがいの一番に駆け寄ったのが錦織だった。錦織も「友人」から「家族」の一員になった瞬間だったのかもしれない。

ネットも「錦織さん、友人越えて家族になってるから」「家族の中に錦織さんがいる！」「もう錦織も家族同然です」「ヘブン先生が錦織さんにそっと目配せして、優しく背中を押してる！あなたも家族だと言わんばかりに！」と反響を呼んでいた。