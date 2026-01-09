俳優の福士蒼汰（３２）が９日、都内で、１３日スタートのフジテレビ系主演ドラマ「東京Ｐ．Ｄ． 警視庁広報２係」の会見に出席した。警視庁広報課を舞台とする物語にちなみ、広報したいものを発表。共演者とともに“広報合戦”を繰り広げた。

先陣を切った福士は、上司役の緒形直人（５８）の「去り際」を挙げて、「差し入れをして下さってコールをした時に緒形さんがかっこよく去って行った」と魅力を発信。「今回はイケおじぞろいで、かっこいい大人がいっぱいいる。ぜひ見てほしい」とアピールした。

竹財輝之助（４５）に「福士くんの広背筋」と紹介された福士は、今作のために鍛えたことを明かして「捜査一課に行きたい気持ちを広背筋で表しました」と笑顔。谷原七音（２２）は福士からお下がりのコートをもらったといい、「先輩にお洋服頂いたのが初めてで」と初々しくトークした。

金子ノブアキ（４４）も福士のカメラの腕前を発信。福士の楽屋から韓国語と英語が漏れ聞こえてくると明かした緒形は、「これから世界に行く人なので、お願いします」とマネージャーのようにアピール。楽屋から声が漏れていると知った福士は照れ笑いで「楽屋で暇さえあれば、言語の勉強している」と明かした。

会見には、共演の吉川愛（２６）、正名僕蔵（５５）、太田莉菜（３７）、本多力（４６）も出席した。