寒いのでお散歩をいつもより10分早く切り上げて帰ろうとしたら、ワンコが怒ってしまって…？ワンコが猛抗議する様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で5万2000回再生を突破。「可愛いｗ」「文句タラタラ」といった声が寄せられています。

お散歩を早めに切り上げたら…

TikTokアカウント「chiiko.natsu.haru」に投稿されたのは、柴犬の「はなまる」君のお散歩後の様子です。いつも夜は30分ほどお散歩しているそうですが、この日は寒かったので20分で切り上げることにしたそう。お散歩していた場所まで車で来ていたため、はなまる君を車に乗せてお家に帰ろうとしたら…？

はなまる君はいかにも不服そうなお顔になり、飼い主さんを見つめながら「あうあうっ、く～ん…」と鳴いたとか。どうやら「まだお散歩したかったのに！」と文句を言っているようです。

ワンコが猛抗議！

普段よりお散歩の時間が10分短くなってしまっただけですが、はなまる君はどうしても許せないようで、しばらく猛抗議が続いたそう。ご本人は真剣ですが、怒っているお顔や声が可愛くて、見ているこちらは思わずニヤけてしまいます。

途中ではなまる君が大きなあくびをしたので、それを機に怒りが収まって大人しくなるかと思いきや、あくびの後も文句が止まりません…！どんどん前のめりになって、圧をかけながら抗議を続けるはなまる君。結局飼い主さんは根負けして、少し体が温まってからお散歩を再開してあげたそうですよ。

この投稿には「めっちゃご立腹」「凄く文句を言ってるのが良く分かります」「可愛すぎて笑うしかない」「途中あくびしちゃうのねｗ」「お散歩楽しみにしてたんだよ～」といったコメントが寄せられています。

お散歩終了を力ずくで阻止することも

数日後にも、はなまる君がお散歩の終わりに「まだ帰りたくない！」と主張する様子が投稿されています。飼い主さんが「帰ろう」と声をかけると、ぎゅっと足にしがみついてきたというはなまる君。どうやら今回は車に乗ってから文句を言うのではなく、車に乗る前に力ずくでお散歩終了を阻止する作戦のようです。

そして案の定、飼い主さんはその必死で可愛い姿にキュンとして、お散歩を15分延長することになったのでした。これからもはなまる君には、毎日たっぷりお散歩を楽しんでほしいですね！

TikTokアカウント「chiiko.natsu.haru」には、はなまる君たち柴犬一家の微笑ましい日常が投稿されています。仲良しで可愛い姿に笑顔と癒しをもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「chiiko.natsu.haru」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。