野犬の子犬が幸せになるまでの物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で199万4000回再生を突破し、「さみしかったね」「何かの縁ですね」「ほっとけないよね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：川に落ちていた『野犬の子犬』を助けた男性→絶対に見捨てることができない『まさかの行動』】

川に落ちていたわんこ

TikTokアカウント「ken3v」の投稿主さんが、川沿いを歩いていたときのこと。ふと、川辺を見てみると、小さなわんこがいたといいます。わんこは、浅瀬に入ったまま困ったように投稿主さんを見つめてきました。

投稿主さんの住む地域は自然が多く、ときおり野犬を見ることがあるそうです。今回出会ったわんこは小さく、野犬の子犬と思われました。

そのまま通り過ぎようとした投稿主さんですが、わんこは驚きの行動を取ったといいます。去っていく投稿主さんに、テクテクと着いていったのです。

その後の展開に感動！！

薄汚れた体からは、野犬としての暮らしの過酷さが伝わります。泣き顔を浮かべながらどこまでも着いてくるわんこの姿に、投稿主さんはある決断をしたそうです。それは、わんこを保護して里親を探すということ。

家に連れて帰ると、さっそくお風呂に入れて綺麗にしました。人懐こい性格のわんこは、投稿主さんの知り合いが引き取り、「ローリー」という名前になったといいます。

過酷な川辺での暮らしから、安心できる環境へとつながることができたローリーちゃん。新たな犬生を送ることができたのは、投稿主さんとの出会いのおかげといえるのではないでしょうか。

この投稿には「助けていただき本当にありがとう」「家族になってくれる方がいてよかった」「幸せになって欲しい」などの温かなコメントが寄せられています。

元気になったローリーちゃん

知り合いの家へと旅立ったローリーちゃんですが、そのあとも投稿主さんとの交流がある模様。後日の投稿では、元気にはしゃぐローリーちゃんの姿がたびたび登場しています。

ローリーちゃんは、お散歩のときに人の足の間に入りこむのがお気に入りなのだとか。甘えん坊な姿は、見ているだけで癒されるほどの可愛さです…。

どことなくジャックラッセルテリアを彷彿とさせる風貌のローリーちゃんですが、活発に遊ぶ姿もたびたび見せてくれるといいます。たくさんの人に愛されているローリーちゃんには、これからも幸せな毎日が待っていることでしょう！

TikTokアカウント「ken3v」では、他にもローリーちゃんのその後の様子をチェックすることができます！ぜひ遊びに行ってみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ken3v」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。