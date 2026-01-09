DM三井製糖×伯方塩業 コラボキャン第1弾を開催

DM三井製糖と伯方塩業は、「スプーン印」「ばら印」のお砂糖と「伯方の塩」のコラボによる「適塩適糖キャンペーン2026」第1弾を両社公式Instagramで開催する。

期間は1月11日の“塩の日”から1月25日まで。オリジナルのクッションチャームやお砂糖とお塩など豪華8点セットを合計40名にプレゼントする。

応募方法は、両社の公式Instagramアカウントをフォローし、キャンペーン投稿に塩と砂糖を使った「好きなメニュー」をコメント。「＃塩と砂糖のある暮らし2026」にまつわる投稿をすると当選率がアップする。

賞品内容は、「スプーン印・ばら印のお砂糖」と「伯方の塩」オリジナルふかふかクッションチャームの2点、スプーン印上白糖、ばら印三温糖、ガシャポンミニチュアミラーのDM三井製糖製品3点、伯方の塩、伯方の塩 焼塩、伯方の塩ソックスの伯方塩業製品3点。

適塩適糖キャンペーンは2022年からスタートし今年で5回目。1月11日の“塩の日”、3月10日の“砂糖の日”にちなんで両社公式SNSで展開している。DM三井製糖では「一人ひとりにとって必要な『適塩』と『適糖』で日々の食事を楽しんでいただきたい」（広報室・山下由紀氏）としている。