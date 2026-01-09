とたが、ニューアルバム『Sebone -脊椎盤-』を2月11日に、『Sebone -脊髄盤-』を3月25日に配信リリースする。

（関連：『ユイカ』初の自主企画『時計草』――とたと紡いだ“今”のリアル 歓びと祝福に満ちた特別な夜！）

前作『oidaki』より約3年ぶりのアルバムとなる今作は、前作のリリース以降本格的にアーティスト活動がスタートしていく中で、環境の変化や今まで当たり前と思っていたこと、自分自身との向き合いを経て、自らのアイデンティティを今一度見つめ直し、そして忘れないように携える、3年間の過程が凝縮された作品となる。

『Sebone -脊椎盤-』は、2023年9月にリリースした「カメラロール」以降のシングルと、未発表曲「寄り道」、吹奏楽アレンジを施した「紡ぐ（Wind Orchestra Ver.）」や、「ブルーハワイ（Tomggg Remix）」「予感（Cwondo Remix）」のリミックスなど全15曲が収められる。

また、『Sebone -脊髄盤-』には全て新録の楽曲を8曲収録。本日1月9日に配信リリースとなった、ドラマ『婚活バトルフィールド37』（テレビ東京系）のエンディングテーマ「あげない」も収録される。同曲は、強がる気持ちの裏に潜む弱さや、婚活の喧騒のあとに残る静かな余韻をすくい上げ、中毒性のあるメロディとともに、そっと心に寄り添う一曲となっている。

さらに、3月25日には両作のCDリリースも決定。それぞれ通常盤に加えて、2枚のアルバムと1枚のライブDVD、そして本人描き下ろしデザインによるオリジナルTシャツをコンパイルした限定盤もリリースされる。限定盤のライブDVDには、2024年10月に渋谷 WWW Xにて行われた2ndワンマンライブ『Live Tour 2024 “bloomin' page 2”』の映像を全編収録。限定盤のみ紙ジャケットやA4サイズのボックス仕様でのリリースとなる。

CDの予約受付は、本日1月9日よりスタート。予約／先着購入者特典として、Amazonではメガジャケ、楽天ブックスではアクリルキーホルダー、セブンネットショッピングではピック、それ以外のCDショップではジャケット写真のステッカーが付属する。

くわえて、両作の通常盤2種同時購入特典として、CD2枚を収納可能なスリーブケースを用意。デザインなど詳細は後日発表となる。なお、限定盤は完全生産限定での販売となっており、予約受付は2月10日まで。

・とた コメント

これまでの歩み方と今の姿勢が染み込んだ曲達を「Sebone」というアルバムとして束ねました。振り返ると幼い頃から自分の中心が私では無いように教えられて生きてきて、どこまでも自信がなかったです。1stの「oidaki」後からひとりで暮らし制作をすることで、より自分について考えるようになりました。嫌いだと思いたいのも、許せないでいたいのも、好きに突っ走るのも、それを上手く話せないのも、解くほどに全部が私でした。これからも確かめながら私を知っていくし、そうして撫でる輪郭でここにいるという自信にしていきたいです。いつも上手く言えないから、とたという歌える場所があってよかった！一番すなおで、私が誰に定められたものでもない私であるために残すアルバムです。好きでも嫌いでもどっちでも構いません。私はここにいます。

（文＝リアルサウンド編集部）