¡¡²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ö½ãÎõ¡×¤Î¼ò°æ°ì·½¤¬£¹Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¶â¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¼ò°æ¤Ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö½ãÎõ´Ý½Ð¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤ËÍ¾·×¤Ê»éËÃ¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö»éËÃ´Î¡×¤òÆÃ½¸¡£¼ò°æ¤Ï¡¢¼ò¤ò°ìÅ©¤â°û¤Þ¤Ê¤¤¤¬£²£°£°£·Ç¯¤Î¡Ö½ãÎõ¡×·ëÀ®Åö»þ¤ÏÂÎ½Å£·£¸¥¥í¤â£²£°£±£¹Ç¯¤Ë£±£°£²¥¥í¤È¤Ê¤ê»éËÃ´Î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç°å»Õ¤«¤éÀ¸³è²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤È¡ÖÍ¾Ì¿£±£·Ç¯¡×¡Ö¼÷Ì¿£¶£°ºÐ¡×¤ÈÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¸½ºß¤ÏÀ¸³è²þÁ±¤Ç¸ºÎÌ¤·ÂÎ½Å¤¬£±£°£°¥¥í¤È¤Ê¤ê»éËÃ´Î¤Ï²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¼ò°æ¤Ï¡Ö°áÁõ¤â²Î¤È´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È»éËÃ´Î¤é¤·¤¤°áÁõ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È±©Ä»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¼ò°æ¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¥¢¥¤¥É¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö½ãÎõ¡×¡£¼ò°æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ³Íè¤ò¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤«¤é¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡£¤³¤ì¤Ë±©Ä»¥¢¥Ê¤â¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¼ò°æ¤Ï¡Ö¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î°áÁõ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¹þ¤á¤¿°áÁõ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£