¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¡¢°ìÉôSNSÅê¹Æ¤ËÉÔ²÷´¶¡Ö¸í¾ðÊó¤ÇÆÀ°Õµ¤¤Ë¡ÊÃË¡ËÂåÉ½´¶½Ð¤¹¤Î¡¢¥¹¥Ã¥²¡¼¥À¥µ¤¤¡×
½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¡Ê55¡Ë¤¬9Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÉôX¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸í¤ê¤ò»ØÅ¦¤·¡¢ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥à¥¨¥¿¥¤Áª¼ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¾¡Íø¤¹¤ë¤â¡Ö¤Ü¤³¤Ü¤³¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡ÖÃË½÷¤Î¥Ñ¥ï¡¼º¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¡£¡Ö¤½¤ÎÅö»þ¤¢¤Ã¤¿»öÁ´Éô¡¢¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤¬¤ä¤Ã¤¿»ö¤Ë¤¹¤ó¤Î¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¾ðÊó½Ð¤¹¤Ê¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥ó¥ä¡¼Áª¼êVS°æ¾åµþ»ÒÁª¼ê¤Î»î¹ç¤Î»ö¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤È¸í¤ê¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¡¢ÃË½÷¤ÎÀº¹¤È¤«¡¢¤·¤¿¤ê´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤Ã¤±¤É¡¢¶¥µ»¤Î°ã¤¤¤È¤«¤½¤¦¤æ¡¼¤Î¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤ÇÏÃ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡©¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¸í¾ðÊó¤ÇÆÀ°Õµ¤¤Ë¡ÊÃË¡ËÂåÉ½´¶½Ð¤¹¤Î¡¢¥¹¥Ã¥²¡¼¥À¥µ¤¤¤è¡£¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ó¤«À®¤·¿ë¤²¤Æ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¡Ö¸å¡¢¥×¥í¥ì¥¹Á´ÂÎ¥³¥±¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡¢ÃËVS½÷ÌäÂê°·¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê´é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÌäÂê¤È¤«¤â·Ú¡¹¤·¤¯º¹ÊÌÅªÉ½¸½¤Ç°·¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ.ÂçÊ¬¤´¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ÇúÈ¯¤µ¤»¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡õÀõ¤Ï¤«¤µ¤Ð¤é¼¬¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÇ§¼±¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¤¦¤Ê¤¬¤·¤¿¡£