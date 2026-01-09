【苺スイーツ約20種が登場】マリー・アントワネットの世界観を再現　ヒルトン大阪で苺づくしのスイーツビュッフェ開催

ヒルトン大阪は1月8日から5月31日(※5月11日以降は木〜日曜のみの開催)までの期間、ホテル内のオールデイダイニング「フォルク キッチン」で、「ストロベリースイーツビュッフェ〜Marie Antoinette〜」を開催する。マリー･アントワネットをテーマに、ロココ調に装飾された空間や演出、パステルカラーやフリルなどを用いた華やかなスイーツ約20種をラインアップする。

スイーツ台にはマリー･アントワネットの出身地であるオーストリアの伝統菓子「カーディナルシュニッテン」やドイツの伝統菓子「クランツ」などもイチゴを使って華やかにアレンジした。また、ファッションアイコンとしても名を馳せたマリー･アントワネットらしいドレスやジュエリーをモチーフにしたミニケーキなども用意した。

ビュッフェ台には華やかなスイーツが並ぶ

マーク･ミーニー総支配人はマリー･アントワネットについて言及した後、「スイーツ台はヴェルサイユ宮殿をイメージした装飾にしている。ここに並ぶスイーツの中からお気に入りのものを見つけてほしい」とあいさつした。

エグゼクティブ･ペイストリーシェフの百田利治氏は「イチゴをメインに、赤紫蘇、白ごまなどを組み合わせたスイーツを作成した。また、マリー･アントワネットは香りにもこだわりがあったと聞くため、紅茶など食べたときに香るようなスイーツも用意している。見た目と食べたときの印象が異なる、意外性のあるスイーツを楽しんでほしい」と話した。

左からマーク・ミーニー総支配人、百田利治エグゼクティブ・ペイストリーシェフ

このほか、同期間で1階「マイプレイス カフェ&バー」ではアフタヌーンティーセット(平日5900円、土日祝6500円、税･サ込)を提供する。

【概要】▽所在地＝大阪府大阪市北区梅田1‐8‐8ヒルトン大阪2階 フォルクキッチン▽開催時間＝午後3時から4時半まで▽料金＝月〜金は大人1人5800円(税･サ込)、土日祝は6800円※4〜11歳までの子どもは半額、3歳以下無料

「パールをまとった女王のドレス」生姜とオレンジでさっぱりと

ミニケーキ「紫のジュエリー」は意外にもバナナフレーバー

メインケーキの「いちご色のドレス」は赤紫蘇と桜を使った和のテイスト

「シャトー・ド・ヴェルサイユ ハート」ヨーグルトムースに白ごま、プラリネを合わせマドレーヌをトッピング

「女王の輝き」チョコレートといちごで甘くなりがちな味を、ジャスミンティーで爽やかにまとめた

オーストリアの伝統菓子を華やかにアレンジした「苺のカーディナルシュニッテン」

ドイツ菓子「クランツ」をアレンジした「王妃のクラウン」

ミニケーキ「純白のハート」はチョコレートムースにアールグレイの香り、リンゴのガトーを加えた

１階マイプレイスカフェ＆バーではでアフタヌーンティーを提供

グラスデザート「アップルティーゼリー、ストロベリーとローズ」はアフタヌーンティーでも提供