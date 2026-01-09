アンジャッシュ児嶋一哉（53）が9日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。年末年始を過ごした様子について報告した。

各曜日のメンバーが年末年始をどう過ごしたかについて報告する中、金曜レギュラーの児嶋は「年末年始、旅行に行ったんですけど、（静岡県）御殿場のアウトレットモールに行った後に山中湖で…これ、ウチのお母さんなんですけど」と差し込まれた富士山を背景にした犬を抱いた写真を説明して、隣の、顔を隠した女性について説明した。

児嶋は「お母さんと奥さんとウチのワンちゃんと。富士山見えるところに泊まって。アウトレットモールでお母さんにスニーカー買ってあげたり、カーディガン買ってあげたり…で、ご飯食べながら、楽しかったなあ、って思いながら」と話したところで一息ついた。

そして「前も怒られたんだけど、やっぱり心配性だから『あなた、テレビ出た時にね”オイ”、とか”コジマだよ”みたいな…口のききかたしちゃダメよ』っていまだに言われる。まだ、言われるの」と話した。MCハライチ澤部佑が両手をパンパンはたきながら大笑いした。

児嶋は「説明しているんだけど『逆に言わないと相手の人が悪くなっちゃうんだよ』って言っても『分かんないわぁ〜』って…いまだに心配されているの」と正月から母親にテレビでの振る舞いについて”説教”されたことを告白した。

澤部が「お母さん的にも、あれ自体は面白くないと思ってる」とツッコミを入れると児嶋はボケる余裕もなく「お母さん、俺のこと大好きだから、面白くないとは思ってないの。分からないだけだから」と必死に弁明した。