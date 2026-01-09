トヨタ「86」で「旧車ハチロク」を“完全再現”！

2026年1月9日、幕張メッセでは世界最大級のカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」が開幕しました。

過激なチューニングカーの熱気に会場が包まれる中、ある一台の「懐かしくも新しい」クルマが展示され、来場者の視線を釘付けにしています。

そのモデルとは、アフターパーツメーカー「Result Japan（リザルトジャパン）」が世界初公開したカスタムカー、「NEO86」です。

NEO86のベースとなっているのは、2012年にトヨタとスバルの共同開発によって誕生した初代「86（ZN6型）」。

水平対向エンジンとFRレイアウトを組み合わせ、走る楽しさを追求した現代のスポーツカーですが、NEO86はその姿を大胆に変貌させています。

モチーフとなったのは、86シリーズの源流であり、伝説的な人気を誇る「スプリンタートレノ（AE86型）」。

つまりNEO86は、現代の86をキャンバスにしつつ、昭和の名車「ハチロク」への最大級のリスペクトを込めて作り上げられたのです。

その最大の特徴は、なんといってもフロントフェイスの劇的な変化にあります。

現代の流線形ボディに対し、あえて角張ったデザインのバンパーを採用。そして、かつてのスポーツカーの象徴であり、現代では安全基準などの兼ね合いで姿を消した「リトラクタブルヘッドライト」を、なんと完全稼働する形で現代に蘇らせたのです。

ボディカラーはもちろん、白と黒のツートーンによる“パンダトレノ”仕様。ボンネットのラインやフェンダーの造形に至るまで、徹底的に「あの頃」の空気が再現されています。

この衝撃的なカスタムカーの登場は、必然的に大きな注目を集め、会場からSNSやネット掲示板に至るまで、驚きと称賛の声が殺到しています。

まず多く見られるのが、そのデザインセンスへの絶賛です。「これはカッコいい！センスの塊！」「どこも破綻してなくてデザインとして整ってる」「ワイド＆ローでカッコ良い」といった声に加え、「ここまで作り込む熱意と技術力をリスペクトする」「こういうノリもよいね！」と、製作者の情熱に感銘を受けるファンが続出しています。

また、単にカッコいいだけでなく、どこか愛嬌のある表情に対し、「かっこいいなぁて思ったけど、可愛いが強い」「可愛すぎる」といった、エモーショナルな反応も多数寄せられています。

そして最大のトピックであるリトラクタブルライトについては、「過去に日産『180SX』乗っていた者としてはリトラがめっちゃ魅力的だ」「リトラクタブルかっこいい〜」と、往年のファンを歓喜させています。

そのほか「価格次第では購入したい」「これで市販して欲しい」という切実な願いも書き込まれていましたが、Result Japanはこの東京オートサロン2026の会場で、NEO86のボディキットのオーダーを開始しています。

その内容としては、Result Japanに86を持ち込み、完成までフルカスタムする方式とのこと。

平成生まれの「86」に、昭和の魂を宿らせた「NEO86」。それは単なる懐古趣味ではなく、世代を超えて愛されるクルマのデザインとは何かを問いかける、意欲的な一台と言えるでしょう。