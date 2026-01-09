¡ÖºÆº§¤·¤Æ3ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¼Â¤Ï2»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¡ÄË´¤Ì¾Í¥¤ÎÂ©»Ò¡¦42ºÐÇÐÍ¥àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¡¢¥¿¥¤¥×¤¹¤®¤ë¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡×¡Ö¥°¥Ã¤È¤¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤ËÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì
¡¡Éã¤Ï1989Ç¯¤Ë40ºÐ¤ÇÀÂµî¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÇÐÍ¥¡Ä¡£ºÆº§¤·¤¿42ºÐÇÐÍ¥¤ÎàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¹õ±ï´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¡¦¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿»Ò¶¡»þÂå¡¢¡Ö16¤ÎÌ¼¤È¡¢ºÆº§¤·¤Æº£3ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤È2»ù¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢9Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤È¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¡¦¹õÌøÅ°»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Á¤ç¡¢¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¥¿¥¤¥×¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ëÂç¿Í¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤¡×¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºÆº§¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤Ç¼ç±é¤ÎÃµÄå·óÈ¯ÌÀ²È¡¦°ì¥ÎÀ¥ÍÎÊå¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2009Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÂÀÅÄè½ºÚ¤È·ëº§¤·¡¢Ä¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬17Ç¯¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£21Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Î¥â¡¼¥¬¥óçý°¦Íå¤ÈºÆº§¤·¡¢22Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£