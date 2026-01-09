Æþ¼Ò24Ç¯ÌÜ¡Ö¤¢¤Á¤³¤ÁÁÆ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×46ºÐ¾¾ÈøÍ³Èþ»Ò¥¢¥Êà10Ç¯¤Ö¤êá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤É¤³¤«¤Î¤ªÉ±ÍÍ¤«¤È¡×¡Ö¤ª¾å¼ê¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¾¾ÈøÍ³Èþ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(46)¡áµÜºê¸©½Ð¿È¡á¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥º¡×¤Ç¡¢¿·Ç¯¤Î°§»¢¤È¶¦¤Ë¡ÖÂ©»Ò¤Î¼·¸Þ»°¡×¤ÈÂê¤·ÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¾¾Èø¥¢¥Ê¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤ËÃåÉÕ¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¤é¤¬ÃåÉÕ¤±¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¶ß¤âÂÓÍÈ¤²¤â¤¢¤Á¤³¤ÁÁÆ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬Åù¿ÈÂç¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡×¤È¼«ÓÞµ¤Ì£¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÃåÉÕ¤±¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤É¤³¤«¤Î¤ªÉ±ÍÍ¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀ¨¤¯åºÎï¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡2002Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ØÆþ¼Ò¤·¤¿¾¾Èø¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼J¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ä¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤ÎMC¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2018Ç¯¤Ë»Ø´ø¼Ô¤ÎÀîÀ¥¸ÂÀÏº¤È·ëº§¤·20Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£