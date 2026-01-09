サーヤ（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/09】お笑いコンビ・ラランドのサーヤが1月8日、自身のInstagramを更新。友人と作った手作り菓子を公開した。

【写真】30歳人気芸人「再現度高い」ストレンジャー・シングスモチーフの手作り菓子

◆サーヤ、友人と作ったお菓子公開


サーヤは「＃strangerthings」と海外ドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のハッシュタグをつけ「友達とつくったウィルの家とデモゴルゴン」とコメント。ドラマ内に登場する家と怪物をモチーフにした手作り菓子を公開した。

◆サーヤの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「再現度高い」「美味しそう」「おしゃれ」「最強のファン」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】