“2ヶ月で11kg減”話題のアイドル、ビキニサ活に反響「ウエストのラインが綺麗」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2026/01/09】M3LOGINの佐藤かれんが1月9日までに、自身のInstagramを更新。ビキニ姿でサウナに入っている様子を公開した。
【写真】2ヶ月で11kg減アイドル「ウエストのラインが綺麗」ビキニサ活ショット
佐藤は「サ活！友達とか熱波師さんいると全然楽しくはいれる いつもならすぐ出る！」とコメントし、サウナ動画を投稿。黒いビキニのトップスにチェックのショートパンツ姿で笑顔でサウナを楽しんでいる様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「楽しそう」「ウエストのラインが綺麗」「上半身と海パンのギャップが可愛らしい」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。
佐藤は11月10日に「2ヶ月11kgダイエット中にやったこと」とつづり、ダイエットの詳細を投稿。ビフォーアフターの写真も披露し、大きな注目を集めた。（modelpress編集部）
