せいら、大胆背中開きトップスでオーストラリア満喫「圧巻のスタイル」「絵になる美しさ」の声
【モデルプレス＝2026/01/09】モデルのせいらが1月7日、自身のInstagramを更新。オーストラリア滞在中の様子を公開した。
【写真】コムドット妹の人気モデル「圧巻のスタイル」大胆美背中披露
せいらは「Gold Coast moment」とコメントし、オーストラリアでの写真を複数枚投稿。自然に囲まれた場所でサングラスをかけ、背中が大胆に開いたトップスとデニムパンツのコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「圧巻のスタイル」「女神」「背中綺麗すぎる」「絵になる美しさ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
