【モデルプレス＝2026/01/09】モデルのせいらが1月7日、自身のInstagramを更新。オーストラリア滞在中の様子を公開した。

◆せいら、オーストラリアでの美背中ショット公開


せいらは「Gold Coast moment」とコメントし、オーストラリアでの写真を複数枚投稿。自然に囲まれた場所でサングラスをかけ、背中が大胆に開いたトップスとデニムパンツのコーディネートを披露した。

◆せいらの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「圧巻のスタイル」「女神」「背中綺麗すぎる」「絵になる美しさ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

