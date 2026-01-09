TAGRIGHT西山智樹、ROIROMとの“猫眼三兄弟”3ショットにファン感涙「タイプロで大好きだった3人」「エモすぎる」
【モデルプレス＝2026/01/09】7人組ボーイズグループ・TAGRIGHTの西山智樹が1月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。アイドルデュオ・ROIROM（ロイロム／浜川路己、本多大夢）との3ショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「タイプロ」出身者の再会3ショット
TAGRIGHTは、2026年1月7日より初お披露目となるショーケース『TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-』を東京・日本青年館ホールにて4日間6公演開催。今回、西山は「来てくれてありがとね またいつか」とつづり、浜川と本多との3ショットを披露した。
2024年9月13日から2025年2月15日にかけてNetflixで配信された、timelesz（タイムレス）による新メンバー募集のためのオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（通称：タイプロ）に参加していた西山、浜川、本多。その後西山は、同じく「タイプロ」参加者であった前田大輔とともに新ボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」を立ち上げ、TAGRIGHTを結成。浜川と本多もまたROIROMを結成し、それぞれの道を歩み始めた。
西山、浜川、本多は「タイプロ」参加前に、中国のボーイズグループオーディション番組「ASIA SUPER YOUNG」にも参加しており、当時のユニット名「猫眼三兄弟」の愛称でも親しまれてきた。
同じ夢を目指して切磋琢磨してきた3人の再会ショットに、SNS上では「タイプロで大好きだった3人」「猫眼三兄弟だ」「エモすぎる」「ロイロム観に行ってたんだ」「幸せをありがとう」「それぞれが別の場所で輝いてる」「感慨深い」「泣いちゃう」とファンの喜びの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「タイプロ」出身者の再会3ショット
◆西山智樹、浜川路己＆本多大夢との3ショット披露
TAGRIGHTは、2026年1月7日より初お披露目となるショーケース『TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-』を東京・日本青年館ホールにて4日間6公演開催。今回、西山は「来てくれてありがとね またいつか」とつづり、浜川と本多との3ショットを披露した。
◆西山智樹・浜川路己・本多大夢の3ショットに反響続々
西山、浜川、本多は「タイプロ」参加前に、中国のボーイズグループオーディション番組「ASIA SUPER YOUNG」にも参加しており、当時のユニット名「猫眼三兄弟」の愛称でも親しまれてきた。
同じ夢を目指して切磋琢磨してきた3人の再会ショットに、SNS上では「タイプロで大好きだった3人」「猫眼三兄弟だ」「エモすぎる」「ロイロム観に行ってたんだ」「幸せをありがとう」「それぞれが別の場所で輝いてる」「感慨深い」「泣いちゃう」とファンの喜びの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】