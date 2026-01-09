テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限 157.73
158.23 エンベロープ1%上限（10日間）
157.73 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.27 現値
156.67 10日移動平均
156.53 一目均衡表・転換線
156.33 21日移動平均
156.07 一目均衡表・基準線
155.51 一目均衡表・雲（上限）
155.10 エンベロープ1%下限（10日間）
154.94 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
152.62 100日移動平均
152.24 一目均衡表・雲（下限）
149.05 200日移動平均
