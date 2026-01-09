158.23　エンベロープ1%上限（10日間）
157.73　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.27　現値
156.67　10日移動平均
156.53　一目均衡表・転換線
156.33　21日移動平均
156.07　一目均衡表・基準線
155.51　一目均衡表・雲（上限）
155.10　エンベロープ1%下限（10日間）
154.94　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
152.62　100日移動平均
152.24　一目均衡表・雲（下限）
149.05　200日移動平均

157円台に乗せてきている。ボリンジャーバンド2シグマ上限の控える157.73円が目先の上値抵抗水準