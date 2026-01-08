Wプルーフで夜まで落ちない♡ちふれのジェルアイライナー＆リキッドアイライナーがリニューアル

安いだけじゃない！人気プチプラコスメブランド「ちふれ」の魅力

お財布に優しい価格でたしかな品質の「ちふれ」のジェルアイライナー＆リキッドアイライナーが待望のリニューアル！ 皮脂・汗・涙・こすれに強い“Wプルーフ処方”で美しさが長く続く2種のアイライナーの魅力、なりたい印象に合わせて選べるカラバリ、そしておすすめの使い方をご紹介します。

1968年に誕生したコスメブランド「ちふれ」が提案するのは、高品質で適正価格のアイテム。全成分・分量・配合目的をすべて公開する誠実な姿勢は、肌に触れるものにこだわりたい20～30代から絶大な支持を得ています。ただ安いだけでなく、肌にどこまでも正直に向き合っているんです♪

全3色♡とろける描き心地で高発色「クリーミー ジェル アイライナー」

クリーミー ジェル アイライナー／\880(税込み)

なめらかさがアップした「クリーミー ジェル アイライナー」。やわらかな膜を作る成分(※1)、そしてすべりのいいワックス(※2)の絶妙なバランスで、するするとなめらかな描き心地を実現しました。高密着でにじみにくく、美しい仕上がりを長時間キープしてくれます。

芯を戻せるくり出しタイプなのも嬉しいポイントです！

※1 被膜形成成分：(エチレン/プロピレン)コポリマー

※2 油性エモリエント成分：カルナウバロウ

＜BK32 ブラック＞

BK32 ブラック

目もとの輪郭をくっきりと強調してくれる王道ブラック。ひと塗りで濃密に発色して、目もとの印象を引き締めてくれます。

＜BR32 ブラック ブラウン＞

BR32 ブラック ブラウン

やわらかな抜け感を与えてくれる絶妙カラー。デイリー使いしやすい色味で、どんなアイシャドウとも相性抜群です。

＜BR26 ブラウン＞

BR26 ブラウン

垢抜けた表情を作ってくれる、温かみのある明るめブラウン。目もとに自然な影を仕込むような発色で、血色感メイクやナチュラルメイクにもぴったりです。

全4色！艶やかな目もとを演出する繊細ライン「ラスティング リキッド アイライナー」

ちふれ ラスティング リキッド アイライナー／\990(税込み)

落ちにくさがアップした「ラスティング リキッド アイライナー」。先端約0.1mmの細筆×根元が太い“手ブレ吸収ブラシ”は液含みが良く濃密な発色で、目尻まで思いどおりのラインが描けます。

安定感抜群だから、まつ毛のすき間埋めにもぴったり。

＜BK31 ブラック＞

BK31 ブラック

洗練された目もとを完成させる定番ブラック。日本人の黒目をナチュラルに引き立てて、目もとに奥行きを与えてくれます。

＜BR31 ブラック ブラウン＞

BR31 ブラック ブラウン

ブラックの強さとブラウンの馴染みの良さを両立させた絶妙なダークトーン。目もとを自然に引き締めてくれる、どんなシーンでも使える万能カラーです。

＜BR20 ブラウン＞

BR20 ブラウン

瞳の色を優しく引き立てる赤み寄りのブラウン。アイシャドウとも自然に馴染んで、抜け感のあるこなれた印象の目もとに仕上がります。

＜BE10 モカ グレージュ＞

BE10 モカ グレージュ

ベージュの温かみとグレーの透明感が合わさったお洒落なニュアンスグレージュ。淡いトーンのメイクやカラーメイクの引き締め役として活躍すること間違いなしです。

皮脂やこすれに負けない！美しさが長く続く使い方は？

どちらのアイライナーも、脂・汗・涙に強いウォータープルーフ×こすれに強いスマッジプルーフのWプルーフ処方。目もとの油分をパウダーなどで軽くおさえてから描くことで、美しいラインがくずれにくくなります♡

＜クリーミー ジェル アイライナー＞

まつ毛の隙間を埋めて目もとをはっきり見せたい時はジェルタイプの出番。

使いはじめは手の甲などで軽くならし、芯先を整えましょう。よりスムーズに色がのるようになりますよ。2mmほど繰り出してまつ毛の間を埋めるように描くのがポイント。使用後は「カチッ」と音がするまでキャップを閉めてくださいね。落とす際はオイルタイプやバームタイプのクレンジングを使うと、目元に負担をかけずにオフできます。

＜ラスティング リキッド アイライナー＞

目尻などの繊細ラインを描くならリキッドタイプがおすすめ。

まつ毛の生え際に沿って描くのはもちろん、筆先を垂直に立てることで、より繊細なラインを引くことができます。ジェル同様、キャップの閉め忘れは厳禁。「カチッ」と音がするまでしっかり閉めましょう。

失敗知らずのアイライン♡ちふれの新作はどこで売ってる？

今回ご紹介したちふれのアイライナーは、全国のドラッグストアや百貨店、ちふれグループ公式オンラインショップ「My CHIFURE Online」などで、2026年2／1(日)より順次販売されます。

機能で選ぶもよし、カラーで選ぶもよし。お気に入りの一本を見つけて、2026年も自分らしいメイクを楽しみましょう♪

お問い合わせ先

ちふれ

公式ホームページ：https://www.chifure.co.jp/