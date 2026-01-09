“家庭菜園が趣味”の氷川きよし、朝摘みした果物とミントでハーブティーを手作り「丁寧な暮らし」「素敵な時間」
歌手の氷川きよし（48）が8日、自身のインスタグラムを更新。朝摘みしたミントとみかん、レモンで手作りしたハーブティーを披露した。
【写真多数】「丁寧な暮らし」氷川きよしが披露した朝摘みの果物＆ミントの手作りハーブティー
以前から家庭菜園が趣味と話している氷川。2021年4月から1年間、NHK・Eテレで放送された『趣味の園芸』にもレギュラー出演していた。
この日は「束の間の朝」と書き出し、「お蜜柑とレモンとミントを朝摘みしてティー」と自家製ハーブティーを入れる動画と写真をアップ。「リフレーッシュ」と心身ともに癒やされている様子を明かした。
また、愛犬たちへ作った「リンゴと柿の干し果物」と、「観葉植物水に浸し」と青々とした葉を付けた観葉植物も披露している。
コメント欄には「丁寧な暮らし」「素敵な時間」「美味しそうな香りを感じる」「ナチュラルで穏やか」などの声が多数寄せられている。
