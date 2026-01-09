『おかあさんといっしょ』誠お兄さんの卒業記念映像集が配信スタート 「からだ☆ダンダン」など全31曲【収録曲・配信サービス一覧】
NHKの人気幼児番組『おかあさんといっしょ』（月〜土 前7：45）で第12代・体操のお兄さんを務めた福尾誠“誠お兄さん”の卒業記念、『おかあさんといっしょ メモリアルベスト だいすきなキミに』が9日から配信開始された。
【写真】初登場シーンなど“誠お兄さん”の貴重映像も！
2019年から2023年まで、人気を博した誠お兄さんの卒業記念映像集。誠お兄さんが躍動する「からだ☆ダンダン」「ぼよよん行進曲」など全31曲が収録されている。映像はU-NEXT、Hulu、DMM TV、NHKこどもパークで視聴できる。
■配信サービス一覧
NHKこどもパーク
DMM TV
Hulu
U-NEXT
■「おかあさんといっしょ メモリアルベスト だいすきなキミに」(78分)
●出演
福尾誠、花田ゆういちろう、ながたまや、秋元杏月、小野あつこ
「ファンターネ！」の仲間たち（みもも、やころ、ルチータ）
「ガラピコぷ〜」の仲間たち（チョロミー、ムームー、ガラピコ）
●作品内容
「おかあさんといっしょ」第12代体操のお兄さんとして、4年間たくさんの元気を届けた誠お兄さんの卒業記念映像集が初配信化。ダイナミックなパフォーマンスやキレキレのダンスでかっこいい誠お兄さんも、ユニークでおちゃめな誠お兄さんも…誠お兄さんの魅力たっぷりの決定版。
●収録曲
♪ ミライクルクル
♪ ボログツブギ
♪ サラダでラップ
♪ ワン・ツー・スリー！
♪ タコクロナイズドスイミング
♪ シェイク シェイク げんき！
♪ ドラネコロックンロール
♪ ブー！スカ・パーティー！
♪ かにのおじさん
♪ すずめがサンバ
♪ あさいちばんはやいのは
♪ おつかいありさん
♪ おかしなおかしのカーニバル
♪ そらそらそうめん
♪ チキンダンス
♪ おまめ戦隊ビビンビ〜ン
♪ もぐらトンネル
♪ おふろじゃぶじゃぶ
♪ おおきなわがあれば
♪ へんしんロボット☆マックス
♪ てとてとパタン
♪ バスにのって・サバンナへ
♪ いえ イェイ！！
♪ ぼよよん行進曲
♪ さびしい殿様
♪ おしゃべりきかんしゃ
♪ 魔法のピンク
♪ シアワセ
♪ キミにはくしゅ！（type-M）
♪ からだ☆ダンダン
♪ 手話でうたおう！きんらきら ぽん
