大腸がんの手術を終えて退院したことを公表しているタレントの歩りえこさんが、インスタグラムを更新。大腸がんの手術後、初めてお寿司を食べたことを明かしました。

【写真を見る】【がん闘病】歩りえこさん「大腸手術後 初めてのお鮨」「病気すると好みまでアップデートされるらしい」





歩さんは、細長い皿に盛り付けられた様々な種類のお寿司の写真を添えて、「大腸手術後、初めてのお鮨」と投稿。









大腸がんの手術を受ける前までは、「とにかく肉。牛。豚。鶏。肉食精神で生きてました」と、肉が好きだったという歩さん。しかし、「それが今や――選ぶのは肉より魚」と、大腸がんの手術を受けた後、食の好みが変化したことを明かしました。









歩さんは「でもね、お魚がちゃんと美味しい。身体が『あ、これ助かる』って顔してる。人生って不思議で、病気すると好みまでアップデートされるらしい」と、食べ物の好みの変化について綴っています。









そして、「肉食女子から魚食人間へ進化しました」「次は何になるのか、自分でもちょっと楽しみ。」と、闘病による体の変化に前向きな思いを示し、締めくくりました。









【担当：芸能情報ステーション】