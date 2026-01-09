プロ野球・ロッテは9日、アセベド選手と育成契約を結んだことを発表しました。

アセベド選手は2025年からロッテでプレー。育成契約での入団となりましたが、ファームでは62試合で打率.267、7本塁打、35打点の成績の躍動を見せ、支配下契約期限が目前に迫る7月25日に支配下となりました。9月3日に1軍初昇格を果たすと、同日に初安打をマーク。同5日は代打として出場し、レフトスタンドへの初HRも記録しました。1軍での出場は5試合にとどまり、その後はファームで出場を重ねました。

来日2年目の2026年シーズンは、育成での再スタートとなったアセベド選手。球団を通して「今年もマリーンズでプレーできる機会をもらえてうれしいです。早くチームメート、そしてファンの皆様と会いたいよ。育成からのスタートとなるけど、去年のように頑張って課題を一つ一つクリアしていい時期に支配下となり、一軍で活躍することを目指しているよ」と意気込みを寄せています。

支配下後は背番号「69」となっていましたが、2026年シーズンは「140」での再スタートとなりました。