¡¡Ãç´Ö¤Î³èÌö¤¬Âç¤¤Ê»É·ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡ÉU-21ÆüËÜÂåÉ½¤Ï7Æü¤ÎAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡¦¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ç2ºÐ¾å¤ÎU-23¥·¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ë5-0¤È°µ¾¡¡£4ÆÀÅÀ´ØÍ¿¤ÎMFº´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþ)¤ËÂÐ¤·¡¢MFÀî¹çÆÁÌÒ(ÈØÅÄ)¤Ï¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤â¤¢¤ë¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¥¢Àï¤ÏÁ°È¾10Ê¬¤Ëº´Æ£¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤éMFÂç´ØÍ§æÆ(ÀîºêF)¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ïº´Æ£¤¬2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¤µ¤é¤Ë1¥¢¥·¥¹¥È¤âµÏ¿¤¹¤ë¡£º´Æ£¤Ï2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Àî¹ç¤Ï¡Ö½éÀï¤ò¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¡Ö1Ê¬¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ï4-3-3¤ÎÉÛ¿Ø¤òÉß¤¯¡£ÃæÈ×3Ëç¤Î¤¦¤Á2¿Í¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤¬¹¶¼é¤Î´Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º¸¤¬¥È¥Ã¥×²¼µ¤Ì£¤Ë¹¶·âÅª¡¢±¦¤¬¥Ü¥é¥ó¥Áµ¤Ì£¤Ë¼éÈ÷Åª¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢º¸¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ò¼ç¤ËÌ³¤á¤ë¤Î¤¬º´Æ£¤ÈÀî¹ç¤À¡£
¡¡º´Æ£¤ÏÁ¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÎU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿°ìÊý¡¢Àî¹ç¤âÂç´ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÎÈ¯Â¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£¡Ö°Õ¼±Åª¤Ë¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¿ô»ú¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤È¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×(Àî¹ç)¡£ºòÇ¯9·î¤ÎU23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¤Ç¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¡¢º£Âç²ñ¤Î½àÈ÷¤ÇÇ¯Ëö¤Ë»²²Ã¤·¤¿IBARAKI Next Generation Cup2025¤Ç¤â2»î¹ç¤Ç2ÆÀÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÆÀÅÀ¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤ÈÀî¹ç¤Î³èÌö¤¬¡¢º£Âç²ñ¤ÎÌö¿Ê¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¥ê¥å¥¦(º´Æ£)¤â¹¶·â¤¬¾å¼ê¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¹¶·â¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÁª¼ê¡£¥¿¡¼¥ó¤ä¡¢Ì£Êý¤È¤ÎÏ¢·¸¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡¢¹¶·â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Ï¼«Ê¬¤âÆÀ°Õ¤ÊÉôÊ¬¡×¡£Ãæ2Æü¤ÇÂ³¤¯Ï¢Àï¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«¤é¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¸¥Ã¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¥ó¥°¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥Ã¥é¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¥µ¥Ö²ñ¾ì¤Ç»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ç¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¤¬³«ºÅÃæ¤À¤«¤é¡£ÆüËÜ¤Î½éÀï¤Î¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Î½à·è¾¡¤ò¼Â»Ü¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ä¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÀî¹ç¤â¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
(取材・文　石川雄介)
(取材・文　石川雄介)