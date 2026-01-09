IS:SUEが千葉ジェッツvs宇都宮ブレックスに来場決定…交流重ねコラボレーション実現

1月9日、B1東地区の千葉ジェッツは、4人組ガールズグループのIS:SUE（イッシュ）が、28日にLaLa arena TOKYO-BAY（ららアリーナ東京ベイ）で開催されるB1第20節・宇都宮ブレックス戦に出演することを発表した。

IS:SUEはサバイバルオーディンション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』のファイナリストで構成されたガールズグループ。2024年6月にデビューシングルをリリースすると、デビュー3カ月でSNS総フォロワー数が100万⼈を突破したほか、2024年上半期Z世代が選ぶネクストトレンド予想ランキングにランクインするなど、多方面から支持を得ている。

当日は試合開始前の18時5分頃からスペシャルパフォーマンスを予定。ハーフタイムにはチアリーダーズのSTAR JETSやマスコットのジャンボくんと、コラボパフォーマンスも披露する。

今回のコラボレーションの背景には、STAR JETSメンバーがIS:SUEのライブを訪れた際に抱いた「このLIVEの熱量を、千葉ジェッツのホームゲームの空間で共有したい」という想いが原点にあるようで、その後、IS:SUEも千葉Jの試合を現地観戦。交流を重ねる中で双方の思いが一致し、試合会場でのコラボが実現することになったという。

今回の出演決定に際して、IS:SUEは次のようにコメントを寄せた。

「One of a kind! We are IS:SUE 今回、千葉ジェッツvs宇都宮ブレックス戦のオープニングタイムとハーフタイムショーへ出演させていただけることがお知らせできて、今からとっても楽しみです！特別なステージを準備していますので、当日は会場にお越しになる皆さんと一緒に、パワフルにアリーナを盛り上げたいと思います！」









【動画】ららアリ来場決定！IS:SUE『CONNECT』MV