ノートは５連騰で異色の戻り相場形成、決算発表目前で好業績期待の買い呼び込む

ｎｏｔｅ<5243.T>は５連騰。昨年１２月中旬を境に戻り足を鮮明とし、５日移動平均線を足場にきょうまで直近１０営業日で９勝１敗と上値指向の強さが際立つ。個人が文章や画像、漫画、動画、音楽といったコンテンツを投稿・販売するプラットフォームの運営を手掛けており、昨年１１月に韓国ネイバーと資本・業務提携することを発表し、業容拡大に向けた動きも加速している。なお、これに先立って昨年１月に米グーグルとの資本・業務提携を行っていることは要注目ポイント。性能やコストでチャットＧＰＴ（ＧＰＴ―５）を総合的に上回るといわれるグーグルの最新ＡＩモデル「Ｇｅｍｉｎｉ（ジェミニ）３」が世界的に脚光を浴びるなか、同社は株式市場でもグーグル連合の“勝ち組銘柄”として波状的な投資資金流入が観測される。



足もとの業績も絶好調で２５年１１月期は売上高が前期比２５％増の４１億２５００万円、営業利益は同３．８倍の２億円を見込むが、２６年１１月期も売上高、利益ともに大幅な成長が続くとの見方が強いようだ。そうしたなか、来週明け１３日に通期決算発表を控えており、個人投資家を中心とした短期資金による決算プレー（好決算を先取りしようという買い）を呼び込んでいる。



出所：MINKABU PRESS