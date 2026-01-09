King CCRS 78H NV クライミングロープストラップ ネイビー

株式会社浅沼商会は、King「クライミングロープストラップ CCRS」の新色を1月16日（金）に発売する。ワインレッドなど3色が選べるようになる。

ナイロン縫製糸をロープ状に編み上げた、しなやかなカメラ用ストラップ。既存のブラック（BK）、グレー（GY）、カーキ（KA）、レッド（RD）に、新色となるネイビー（NV）、ローズグレー（RG）、ワインレッド（WR）が追加される。

長さは、ショート（約78cm）、ロング（約108cm）、エクストラロング（約138cm）を用意。ネックストラップ、ショルダーストラップ、たすき掛けの3種類の方法で利用できる。

アイレット部のカバーには、マイクロファイバーレザーを使用している。

ショートサイズ（King CCRS 78H）

ネイビー（NV）

ローズグレー（RG）

ワインレッド（WR）

使用イメージ

ロングサイズ（King CCRS 108H）

ネイビー（NV）

ローズグレー（RG）

ワインレッド（WR）

使用イメージ

エクストラロング（King CCRS 138H）

ネイビー（NV）

ローズグレー（RG）

ワインレッド（WR）

使用イメージ

価格

King CCRS 78H（ショート）：2,860円 King CCRS 108H（ロング）：3,080円 King CCRS 138H（エクストラロング）：3,410円