Kingの「クライミングロープストラップ」に新色が追加 ネイビー、ローズグレー、ワインレッドの3カラー
King CCRS 78H NV クライミングロープストラップ ネイビー
株式会社浅沼商会は、King「クライミングロープストラップ CCRS」の新色を1月16日（金）に発売する。ワインレッドなど3色が選べるようになる。
ナイロン縫製糸をロープ状に編み上げた、しなやかなカメラ用ストラップ。既存のブラック（BK）、グレー（GY）、カーキ（KA）、レッド（RD）に、新色となるネイビー（NV）、ローズグレー（RG）、ワインレッド（WR）が追加される。
長さは、ショート（約78cm）、ロング（約108cm）、エクストラロング（約138cm）を用意。ネックストラップ、ショルダーストラップ、たすき掛けの3種類の方法で利用できる。
アイレット部のカバーには、マイクロファイバーレザーを使用している。
ショートサイズ（King CCRS 78H）
ネイビー（NV）
ローズグレー（RG）
ワインレッド（WR）
使用イメージ
ロングサイズ（King CCRS 108H）
ネイビー（NV）
ローズグレー（RG）
ワインレッド（WR）
使用イメージ
エクストラロング（King CCRS 138H）
ネイビー（NV）
ローズグレー（RG）
ワインレッド（WR）
使用イメージ