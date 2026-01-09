±ÊÀ¥Î÷¤ÎÈþ¤·¤¤²£´é¤È¥¹¥¿¥¤¥ë±Ç¤¨¤ë¹õ°áÁõ¤Î¡Èµ´¡É»Ñ¸ø³«¡ªÂç±«¤ÎÃæ»±¤òº¹¤·¤À¤¹¥«¥Ã¥È¤Ë¡Ö¸¸ÁÛÅª¤Ç¸«¤È¤ì¤ë¡×¡ÖÈþ½ÑºîÉÊ¤Î¤è¤¦¡×¡Ö2¼¡¸µ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×
¢£Èà´ß²Ö¤äÀÄ¡¹¤È¤·¤¿ÌÚ¡¹¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤âÈþ¤·¤¤¥«¥Ã¥È
King ¡õ Prince±ÊÀ¥Î÷¤ÈµÈÀî°¦¤¬¼çÌò¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ê3·î27Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥à¥Ó¥Á¥±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
±ÊÀ¥¤Ï¤¢¤ä¤«¤·¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¡¢µ´¤Î°ìÂ²¤Î¼¡´üÅö¼ç¡¦µ´Î¶±¡ÎèÌë¡¢µÈÀî¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é²ÈÂ²¤Ë°¦¤µ¤ì¤º¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ËµÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ê¿ËÞ¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¡¦Åì±ÀÍ®»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¥Ü¥È¥à¥¹¤ÈÁ´¿È¹õ°áÁõ¤Î±ÊÀ¥¤¬¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¤Ø¤¿¤ê¹þ¤ó¤ÀµÈÀî¤ËÂç±«¤ÎÃæ»±¤òº¹¤·¤À¤¹»Ñ¡£
±ÊÀ¥¤ÎÈþ¤·¤¤²£´é¤äÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢µÈÀî¤ÎÑ³¤²¤ÊÂ¸ºß¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢²ó¤ê¤ÎÈà´ß²Ö¤äÀÄ¡¹¤È¤·¤¿ÌÚ¡¹¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤â¤Õ¤¿¤ê¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸¸ÁÛÅª¤Ç¸«¤È¤ì¤ë¡×¡ÖÈþ½ÑºîÉÊ¤Î¤è¤¦¡×¡Ö2¼¡¸µ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£