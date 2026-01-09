2月7日（土）13:30〜15:40（※最大10分延長）にて、日本テレビ系全国ネット（28局）で、明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド EASTグループ第1節「FC東京×鹿島アントラーズ」を生中継！

Jリーグ誕生から33年。Jリーグは2026/27シーズンからシーズンを移行し、欧州をはじめ世界主要リーグと同じカレンダー、同じグローバルな競争のステージに移行。そして2026年と言えば、FIFAワールドカップイヤー。Jリーグで育ち、世界の舞台で活躍する“最強日本代表“が“最高の景色“を目指す勝負の年。

そんな1年のキックオフを告げるのが、2〜6月で開催される特別大会、明治安田Jリーグ百年構想リーグ。J1は、20クラブを東西に分け10クラブで総当たりリーグ戦ののち、順位決定のためのプレーオフを実施。引き分け無し・PK戦で決着を付ける、勝負にこだわった試合形式となっている。優勝クラブは、AFCチャンピオンズリーグエリート2026/27の出場権を獲得。J2とJ3は、合わせて40クラブでリーグ戦およびプレーオフを実施。

2025シーズン王者・鹿島アントラーズは、2025シーズンJ1リーグMVPのGK早川友基がチームを引っ張る。対するFC東京は、日本代表佐藤龍之介が復帰。さらにパリ五輪代表の山田楓喜を獲得するなど、上位進出を狙う。

※画像は2025明治安田J1リーグ優勝の鹿島アントラーズ