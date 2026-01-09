小島瑠璃子、サバンナ高橋とサウナでトーク 活動再開から個人事務所設立まで赤裸々に告白
タレントの小島瑠璃子が、10日放送のTOKYO MX『サバンナ高橋の、サウナの神さま』（後6：00）に出演。2年半の休業を経て、昨年10月から活動再開した小島にとって、これが活動再開後初のトーク番組出演となる。
【番組カット】サバンナ高橋と…ととのう小島瑠璃子
サバンナ高橋とは、19歳の時から番組で共演しプライベートでも親交がある小島。今回が実に3年ぶりの共演ということで、オープニングから感動の再会ムードに。今回オファーを受けた理由を聞かれると、「今ちょっといろいろこんがらがっているので……。高橋さんと一緒だったら、なんか正直にお話ができるのかなと思って」と打ち明けた。
サウナ内では、2人きりで汗を流しながら、互いの近況の話に。現在、個人事務所の代表を務める小島はマネージャーも自ら探したといい、なんとその相手は小学生からの幼なじみ。会社員だった彼女に脱サラを決意させた、こじるり一世一代の“プロポーズ”秘話とは。一方、「ズートピア2」で日本語版の吹き替えをした高橋からは、ディズニー映画吹き替えの裏話が。撮れ高たっぷりということで、後編は次回24日の放送で届ける。
【番組カット】サバンナ高橋と…ととのう小島瑠璃子
サバンナ高橋とは、19歳の時から番組で共演しプライベートでも親交がある小島。今回が実に3年ぶりの共演ということで、オープニングから感動の再会ムードに。今回オファーを受けた理由を聞かれると、「今ちょっといろいろこんがらがっているので……。高橋さんと一緒だったら、なんか正直にお話ができるのかなと思って」と打ち明けた。