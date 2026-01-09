メルトクロックは、PC用シミュレーション「Lazy Witch’s Factory」プレイテスト版の配信をSteamにて1月10日より18日にかけて実施する。

【借金地獄のドタバタ工場経営！「 Lazy Witch's Factory 」βトレイラー】

本作は制限時間内に借金を返済することを目的に、土地に生産ラインを構築してお金を稼ぐ工場ビルダーゲーム。通常モードではランダムに生成された初期地点から1つを選んで開始し、様々なキャラクターに開発後援企業として労働力を供給してもらうことができる。

プレイテストではこのほか高難易度モード「特別任務」や、キャラクターたちのやり取りが楽しめるアドベンチャー要素「ミーティング」がプレイ可能。地獄開発機構 総裁「ゲヘナ」やコキュートス建設 CEO「ルシファー」に加え、新規登場となるヴェネラ人材派遣センター 局長「ベルフェゴール」と会話ができる。

プレイテストは参加人数に制限が設けられる予定で、空きがある際にはすぐにゲームをダウンロードしてプレイ可能。プレイ後のフィードバックも受け付けている。

□Steamの「Lazy Witch's Factory」のページ

□「プレイテスト用フィードバックフォーム」のページ