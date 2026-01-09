とたが、前作『oidaki』より約3年ぶりとなるニューアルバムのリリースを発表した。

2月11日に『Sebone -脊椎盤-』、そして3月25日に『Sebone -脊髄盤-』を2ヶ月連続で配信リリースする。

『Sebone -脊椎盤-』は、2023年9月にリリースした「カメラロール」以降のシングルと、未発表曲「寄り道」、そして吹奏楽アレンジを施した大ヒット曲「紡ぐ（Wind Orchestra Ver.）」、さらに人気曲「ブルーハワイ（Tomggg Remix）」「予感（Cwondo Remix）」のRemixを加えた、全15曲を収録。

『Sebone -脊髄盤-』には全て新録の楽曲を8曲収録。本日1月9日に配信リリースされた、テレ東系ドラマ24『婚活バトルフィールド37』のエンディングテーマ「あげない」も収録される。

ニューアルバム『Sebone』は、前作リリース以降本格的にアーティスト活動がスタートしていく中で、環境の変化や、今まで当たり前と思っていたこと、自分自身との向き合いを経て、自らのアイデンティティを今一度見つめ直し、そして忘れないように携える、3年間の過程が凝縮された作品。2枚のアルバム、全23曲で紡がれた言葉や歌の一節一節を是非じっくり聴いてほしい。

さらに、3月25日には、2枚のアルバムのCDリリースも決定。

それぞれ通常盤に加えて、2枚のアルバムと1枚のLIVE DVD、そして本人描き下ろしデザインによるオリジナルTシャツを一挙コンパイルした限定盤もリリースされる。

限定盤のLIVE DVDには、2024年10月に渋谷WWW Xにて行われた2ndワンマンライブ＜Live Tour 2024 “bloomin’ page 2″＞の映像を全編収録。限定盤のみ紙ジャケやA4サイズのBOX仕様など、豪華パッケージでのリリースとなる。

なお、本日1月9日よりCDの予約受付がスタート。予約＆先着購入者特典として、Amazonではメガジャケ、楽天ブックスではアクリルキーホルダー、セブンネットショッピングではピック、それ以外のCDショップではジャケ写ステッカーが決定。

さらに『Sebone -脊椎盤-』と『Sebone -脊髄盤-』の通常盤2種同時購入特典としてCD2枚収納可能なスリーブケースが決定。デザインなど詳細は後日発表となる。また、限定盤は完全生産限定での販売となっており、2月10日までの予約受付。

また、新曲「あげない」がエンディングテーマに起用されている、テレ東系ドラマ24『婚活バトルフィールド37』は本日1月9日より毎週金曜深夜24時12分から放送がスタート。

「あげない」は、強がる気持ちの裏に潜む弱さや、婚活の喧騒のあとに残る静かな余韻をすくい上げ、中毒性のあるメロディーとともに、そっと心に寄り添う楽曲。踊れるエレクトロポップなサウンドメイキングに注目だ。

◆ ◆ ◆

[とたコメント]

これまでの歩み方と今の姿勢が染み込んだ曲達を「Sebone」というアルバムとして束ねました。

振り返ると幼い頃から自分の中心が私では無いように教えられて生きてきて、どこまでも自信がなかったです。

1stの「oidaki」後からひとりで暮らし制作をすることで、より自分について考えるようになりました。嫌いだと思いたいのも、許せないでいたいのも、好きに突っ走るのも、それを上手く話せないのも、解くほどに全部が私でした。これからも確かめながら私を知っていくし、そうして撫でる輪郭でここにいるという自信にしていきたいです。

いつも上手く言えないから、とたという歌える場所があってよかった！

一番すなおで、私が誰に定められたものでもない私であるために残すアルバムです。好きでも嫌いでもどっちでも構いません。私はここにいます。

◆ ◆ ◆

◾︎『Sebone -脊椎盤-』

配信：2026年2月11日（水）リリース

CD（通常盤）：2026年3月25日（水）リリース

価格：2,900円（税込）

品番：PCCA-06465 ▼『Sebone -脊椎盤-』Pre-add、Pre-save事前登録リンク

https://lnk.to/Sebone_Sekitsui 【収録曲】

01 予感

02 あるく

03 日めくり

04 コワレモノ

05 右手のネイル

06 曇りの月

07 寄り道

08 押して

09 片依存

10 カメラロール

11 Transpose

12 催眠術

13 紡ぐ（Wind Orchestra Ver.）

14 ブルーハワイ（Tomggg Remix）

15 予感（Cwondo Remix）

◾︎『Sebone -脊髄盤-』

配信：2026年3月25日（水）リリース

CD（通常盤）：2026年3月25日（水）リリース

価格：2,500円（税込）

品番：PCCA-06464 ▼『Sebone -脊髄盤-』Pre-add、Pre-save事前登録リンク

https://lnk.to/Sebone_Sekizui 【収録曲】

01 なんとも思ってない

02 滅亡

03 neko

04 五月病

05 あげない

06 脱毛

07 薔薇の花_Sebone

08 螺旋

◾︎『Sebone -脊髄盤+脊椎盤-』 [完全生産限定/2CD+DVD+T-shirt]

CD only（限定盤）：2026年3月25日（水）リリース

価格：9,900円（税込）

品番：PCCA-06463

紙ジャケ仕様

A4サイズBOX仕様

【限定盤予約受付期間】2026年1月9日（金）から2026年2月10日(火)まで

※2026年2月10日（火）の予約終了時間は各店の閉店時間となり、各ECショップについては同日17:00までとなります

※PC SHOPのみ予約締め切りは、2026年2月9日（月）17:59までとなります 【収録曲】

[Disc 1] CD（紙ジャケ）

Sebone -脊髄盤-

01 なんとも思ってない

02 滅亡

03 neko

04 五月病

05 あげない

06 脱毛

07 薔薇の花_Sebone

08 螺旋 [Disc 2] CD（紙ジャケ）

Sebone -脊椎盤-

01 予感

02 あるく

03 日めくり

04 コワレモノ

05 右手のネイル

06 曇りの月

07 寄り道

08 押して

09 片依存

10 カメラロール

11 Transpose

12 催眠術

13 紡ぐ（Wind Orchestra Ver.）

14 ブルーハワイ（Tomggg Remix）

15 予感（Cwondo Remix） [Disc 3] DVD（紙ジャケ）

Live Tour 2024 “bloomin’ page 2”

2024.10.04 @Shibuya WWW X

01 押して

02 片依存

03 ブルーハワイ

04 あしたてんき

05 薔薇の花_page2

06 右手のネイル

07 カメラロール

08 あるく

09 あげない

10 日めくり

11 せーかいせかい

12 こうかいのさき

13 寄り道

14 Transpose

15 紡ぐ

16 〇〇〇記念日 [T-shirt]

とた本人描き下ろしデザインによるオリジナルT-shirt（FREE SIZE） 【アルバムCD予約受付リンク】

https://lnk.to/Sebone_CD 【法人別特典】

Amazon：メガジャケ

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

セブンネットショッピング：ピック

それ以外のCDショップ：ジャケ写ステッカー（3形態共通となります） 【『Sebone -脊椎盤-』&『Sebone -脊髄盤-』同時購入者特典】

CD2枚が収納可能なスリーブケース

◾︎「あげない」

2026年1月9日（金）配信リリース

【テレ東系ドラマ24『婚活バトルフィールド37』のエンディングテーマ】

配信リンク：https://lnk.to/tota_agenai