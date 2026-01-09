【Ｊ１清水】吉田孝行新監督２月２１日に古巣・神戸と対戦…百年構想リーグ第３節以降の日程発表
Ｊリーグは９日、百年構想リーグの第３節以降の詳細日程を発表した。Ｊ１はＥＡＳＴ、ＷＥＳＴの２つに分かれ、清水エスパルスはＷＥＳＴに入る。２月８日に名古屋と初戦を戦い、第３節の神戸戦は２月２１日に迎える。吉田孝行新監督が昨季まで指揮していた古巣から１勝を挙げられるか。最終節（第１８節）は５月２４日に行われ、Ｇ大阪と国立で対戦する。
節 月・日（曜日） 開始時間 相 手（Ｈ／Ａ会場）
１ ２・ ８（日）１４：００ 名古屋（Ａ豊田ス）
２ ２・１４（土）１４：００ 京都（Ｈアイスタ）
３ ２・２１（土）１４：３０ 神戸（Ｈアイスタ）
４ ２・２８（土）１５：００ Ｇ大阪（Ａパナスタ）
５ ３・ ７（土）１５：００ Ｃ大阪（Ａヨドコウ）
６ ３・１４（土）１４：００ 岡山（Ｈアイスタ）
７ ３・１８（水）１９：００ 福岡（Ａベススタ）
８ ３・２２（日）１３：００ 広島（Ｈアイスタ）
９ ４・ ５（日）１３：００ 長崎（Ａピースタ）
１０ ４・１１（土）１４：００ 広島（Ａ Ｅピース）
１１ ４・１９（日）１４：００ 神戸（Ａノエスタ）
１２ ４・２５（土）１４：００ 名古屋（Ｈアイスタ）
１３ ４・２９（水）１３：００ 長崎（Ｈアイスタ）
１４ ５・ ２（土）１４：００ 京都（ＨサンガＳ）
１５ ５・ ６（水）１３：００ Ｃ大阪（Ｈアイスタ）
１６ ５・１０（日）１４：００ 福岡（Ｈアイスタ）
１７ ５・１７（日）１４：００ 岡山（Ａ ＪＦＥス）
１８ ５・２４（日）１７：００ Ｇ大阪（Ｈ ＭＵＦＧ国立）
※第１１節の神戸戦は日程変更の可能性があります