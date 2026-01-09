清水は吉田孝行新監督（中央）の古巣・神戸とは２月２１日と４月１９日に対戦する

写真拡大

　Ｊリーグは９日、百年構想リーグの第３節以降の詳細日程を発表した。Ｊ１はＥＡＳＴ、ＷＥＳＴの２つに分かれ、清水エスパルスはＷＥＳＴに入る。２月８日に名古屋と初戦を戦い、第３節の神戸戦は２月２１日に迎える。吉田孝行新監督が昨季まで指揮していた古巣から１勝を挙げられるか。最終節（第１８節）は５月２４日に行われ、Ｇ大阪と国立で対戦する。

節　　月・日（曜日）　開始時間　　相　手（Ｈ／Ａ会場）

１　　２・　８（日）１４：００　名古屋（Ａ豊田ス）

２　　２・１４（土）１４：００　京都（Ｈアイスタ）

３　　２・２１（土）１４：３０　神戸（Ｈアイスタ）

４　　２・２８（土）１５：００　Ｇ大阪（Ａパナスタ）

５　　３・　７（土）１５：００　Ｃ大阪（Ａヨドコウ）

６　　３・１４（土）１４：００　岡山（Ｈアイスタ）

７　　３・１８（水）１９：００　福岡（Ａベススタ）

８　　３・２２（日）１３：００　広島（Ｈアイスタ）

９　　４・　５（日）１３：００　長崎（Ａピースタ）

１０　４・１１（土）１４：００　広島（Ａ　Ｅピース）

１１　４・１９（日）１４：００　神戸（Ａノエスタ）

１２　４・２５（土）１４：００　名古屋（Ｈアイスタ）

１３　４・２９（水）１３：００　長崎（Ｈアイスタ）

１４　５・　２（土）１４：００　京都（ＨサンガＳ）

１５　５・　６（水）１３：００　Ｃ大阪（Ｈアイスタ）

１６　５・１０（日）１４：００　福岡（Ｈアイスタ）

１７　５・１７（日）１４：００　岡山（Ａ　ＪＦＥス）

１８　５・２４（日）１７：００　Ｇ大阪（Ｈ　ＭＵＦＧ国立）

※第１１節の神戸戦は日程変更の可能性があります