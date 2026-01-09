Ｊリーグは９日、百年構想リーグの第３節以降の詳細日程を発表した。Ｊ１はＥＡＳＴ、ＷＥＳＴの２つに分かれ、清水エスパルスはＷＥＳＴに入る。２月８日に名古屋と初戦を戦い、第３節の神戸戦は２月２１日に迎える。吉田孝行新監督が昨季まで指揮していた古巣から１勝を挙げられるか。最終節（第１８節）は５月２４日に行われ、Ｇ大阪と国立で対戦する。

節 月・日（曜日） 開始時間 相 手（Ｈ／Ａ会場）

１ ２・ ８（日）１４：００ 名古屋（Ａ豊田ス）

２ ２・１４（土）１４：００ 京都（Ｈアイスタ）

３ ２・２１（土）１４：３０ 神戸（Ｈアイスタ）

４ ２・２８（土）１５：００ Ｇ大阪（Ａパナスタ）

５ ３・ ７（土）１５：００ Ｃ大阪（Ａヨドコウ）

６ ３・１４（土）１４：００ 岡山（Ｈアイスタ）

７ ３・１８（水）１９：００ 福岡（Ａベススタ）

８ ３・２２（日）１３：００ 広島（Ｈアイスタ）

９ ４・ ５（日）１３：００ 長崎（Ａピースタ）

１０ ４・１１（土）１４：００ 広島（Ａ Ｅピース）

１１ ４・１９（日）１４：００ 神戸（Ａノエスタ）

１２ ４・２５（土）１４：００ 名古屋（Ｈアイスタ）

１３ ４・２９（水）１３：００ 長崎（Ｈアイスタ）

１４ ５・ ２（土）１４：００ 京都（ＨサンガＳ）

１５ ５・ ６（水）１３：００ Ｃ大阪（Ｈアイスタ）

１６ ５・１０（日）１４：００ 福岡（Ｈアイスタ）

１７ ５・１７（日）１４：００ 岡山（Ａ ＪＦＥス）

１８ ５・２４（日）１７：００ Ｇ大阪（Ｈ ＭＵＦＧ国立）

※第１１節の神戸戦は日程変更の可能性があります