マクドナルドのハッピーセットに、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」が登場！

「ポムポムプリン」の様々な形や表情が楽しめるおもちゃ全6種類がラインナップされます☆

マクドナルド ハッピーセット サンリオ「ポムポムプリン」

価格：510円(税込)〜 ※デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります

販売期間：2026年1月16日(金)〜約4週間(予定)

第1弾：2026年1月16日(金)〜1月22日(木)全3種類からいずれか1つ

第2弾：2026年1月23日(金)〜1月29日(木)全3種類からいずれか1つ

第3弾：2026年1月30日(金)〜第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ

※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等が配布される場合があります

※おもちゃは選べません

販売時間：全営業時間中

販売店舗：全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドに、2026年に30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」をモチーフにした食事・勉強など生活の様々なシーンで使えるおもちゃが展開されるハッピーセット「ポムポムプリン」が登場。

「ポムポムプリン とけい型メモスタンド」や「ポムポムプリン ころころカート」など全6種類のおもちゃが第1弾、第2弾に分けラインナップされます。

さらに外箱のQRコードをスマートフォンで読み取ると、リズムゲームのデジタルコンテンツ「ポムポムプリンのハッピーダンシング！」が楽しめるのも嬉しいポイントです☆

ハッピーセット「ポムポムプリン」第1弾

販売期間：2026年1月16日(金)〜1月22日(木)

種類：全3種類からいずれか1つ

こものいれやころころカート、えんぴつキャップが登場する第1弾。

様々なポーズや表情の「ポムポムプリン」がデザインされています。

ポムポムプリン ティーポット型 こものいれ

小物を整理して片付ける遊びが楽しめる「ポムポムプリン ティーポット型 こものいれ」

「ポムポムプリン」の帽子が蓋になったティーポット型のおもちゃです。

アクセサリーなどの小物を入れてお部屋に飾って楽しめます。

※食品容器としての使用はできません

ポムポムプリン ころころカート

「ポムポムプリン ころころカート」は、手転がしで遊べる「ポムポムプリン」型のカート。

付属のカードを乗せて押して遊べます。

乗せたキャラクターたちを落とさないようにカートを転がすおもちゃです。

ポムポムプリン 耳がパタパタ えんぴつキャップ

「ポムポムプリン」の耳が上下にパタパタ動く「ポムポムプリン 耳がパタパタ えんぴつキャップ」

キュッと目を閉じた「ポムポムプリン」の表情がとってもキュート☆

鉛筆に挿して、鉛筆を上下に抜き挿しすることで動かすことができます。

※鉛筆は付属しません

※鉛筆はサイズによって入らないものがあります

ハッピーセット「ポムポムプリン」第2弾

販売期間：2026年1月23日(金)〜1月29日(木)

種類：全3種類からいずれか1つ

第2弾には、お友だち「ベーグル」や「マフィン」「スコーン」のおもちゃもラインナップ。

メモスタンドと定規、フォークスタンドが展開されます。

ポムポムプリン とけい型メモスタンド

時計をモチーフにした「ポムポムプリン とけい型メモスタンド」

時計部分は手で動かせるようになっており、時計の読み方を学べます。

帽子部分はメモスタンドになっており、「マフィン」と「ベーグル」

「ポムポムプリン」たちのメモが2枚付属されます。

ポムポムプリン ベレー帽じょうぎ

「ポムポムプリン」とお友だちがデザインされた「ポムポムプリン ベレー帽じょうぎ」

「ポムポムプリン」の帽子部分を上に引き出すと定規が出てきます。

身の回りのものの長さを測って比べる遊びができる、6cmまでの目盛付きです。

※測れる長さはあくまでも目安です

ポムポムプリン なかよしフォークスタンド

ちょこんとお座りする「ポムポムプリン」がデザインされた「ポムポムプリン なかよしフォークスタンド」

ケースを開けると、ドリンクを持った「マフィン」と

ハッピーセットの箱を持つ「スコーン」をデザインしたフォークが入っています。

ハッピーセット「ポムポムプリン」第3弾

販売期間：2026年1月30日(金)

第1弾・第2弾で登場したおもちゃがもらえる第3弾。

全6種のおもちゃの中からいずれか1つが提供されます。

ポムポムプリンがダンスするリズムゲーム「ポムポムプリンのハッピーダンシング！」

外箱のQRコードをスマートフォンで読み取ることで楽しめる、リズムゲームのデジタルコンテンツ「ポムポムプリンのハッピーダンシング！」

楽曲「プリンとマフィンのポムポムビート☆」のリズムに合わせて画面上のボタンをタップするゲームで、タイミングよくタップできると、ダンスしているポムポムプリンが笑顔になり、ポイントが加算されていきます。

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です

ポムポムプリンの様々な形や表情が楽しめるおもちゃからいずれか1つがもらえる「ハッピーセット」

マクドナルドのハッピーセット「ポムポムプリン」は、2026年1月16日より順次販売開始です☆

想像力が広がる絵本とトリックARも楽しめるミニ図鑑！マクドナルド「ほんのハッピーセット」 想像力が広がる絵本とトリックARも楽しめるミニ図鑑！マクドナルド「ほんのハッピーセット」 続きを見る

“ドラクエバーガー”があらわれた！マクドナルド×ドラゴンクエスト “ドラクエバーガー”があらわれた！マクドナルド×ドラゴンクエスト 続きを見る

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662387

※転売または再販売その他営利を目的とした購入は遠慮ください。また、食べきれない量の注文も遠慮ください

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 色んな形や表情が楽しめるおもちゃ全6種類！マクドナルド ハッピーセット サンリオ「ポムポムプリン」 appeared first on Dtimes.