俳優の福士蒼汰（32）と、谷原章介（53）の長男で俳優の谷原七音（22）が9日、フジテレビドラマ「東京P.D. 警視庁広報2係」（13日スタート、火曜後9・00）の制作発表会見を東京・台場の同局で行った。

警視庁広報課を舞台に、捜査本部とマスコミが繰り広げるさまざまな情報戦を描くオリジナル作品。主演を務める福士は「警視庁の広報課がテーマになる、かなり珍しい作品。報道局の警視庁担当の方が企画に入っていて、メディアのリアルが描かれていると思う」と手応えを口にした。

谷原は今作が同局ドラマ初出演。「こういった場が初めてなので、とっても緊張しています」と初々しさをのぞかせた。先日、福士からおさがりのコートをもらったといい「役者さんの先輩に洋服をいただいたのも初めて。大好きな先輩の服をいただいて、楽屋で騒ぎまくっていました」と笑顔を見せた。福士は「コートをあげたときは、撮影であまり眠れてなかったみたいで。でも“もう目が覚めました！”ってニッコニコでした」と、回想。谷原は「疲れも一気に吹き飛んで、元気に撮影させてもらいました」と和やかなやりとりを見せた。