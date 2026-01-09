タレントの若槻千夏（41）が、8日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。ロケで「暗い」と感じた意外なアイドルを明かした。

この日は「timelesz」原嘉孝（30）がゲスト出演。テレビやネットで初公開だという恋愛観を語ったが、話は意外な方向に進んだ。

登場から「ちゃぼ〜す」と元気よく登場した原。いつも明るく元気が売りだが、長い付き合いの寺西拓人がVTR出演し「明るいとか面白いみたいなイメージがあると思うけど、実際はめちゃくちゃ暗いです」と証言し、「空回りがち」など、ありがたくない“トリセツ”まで紹介された。

「いい意味で大人というか、落ち着いているだけです」と原は反論するが、若槻がすかさず「私、2人でロケしたんです」と回想し「暗いです」と断言。「バラエティーでやったことをすぐに反省しちゃうから暗い時間がある」と説明した。

原は「確かにすぐ、言わなきゃよかったな…とか」と思い当たる節があるようで、反省モードに入ると「黙って、窓の外を見る」と若槻が証言。「ドライブロケ！2人でなのに」と笑うしかなかった。

観念したのか、原は「編集される前のVTRの8割は暗い」と最後は認めていた。