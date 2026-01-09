「大相撲・初場所」（１１日初日、両国国技館）

大相撲の西十両１１枚目、剣翔（３４、本名・安彦剣太郎）＝追手風＝が９日、埼玉県内の部屋で会見し、夫人同伴で結婚することを発表した。

お相手は現役の客室乗務員、祐華さん（２９）。共通の知人を介して２１年８月に出会い、２２年５月から交際をスタート。初場所前に入籍するという。夫として「一緒にいて楽。気取らなくていい。こうして会見するのが夢だった」と語った。

プロポーズは昨年８月。剣翔が慰問で、祐華さんはフライトで熊本滞在が重なった。「サプライズでやりたかった」と剣翔。「結婚してください」とストレートに伝え、「はい」と返事をもらった。

祐華さんも１７２センチの長身。結婚後も仕事は続ける意向という。すでに同棲して３年になるが、剣翔は「子供は欲しい。にぎやかな家庭にしたい」「ケンカしたらその日のうちに仲直りするのがルール」などと幸せいっぱいの様子だった。

剣翔は東京都葛飾区出身。埼玉栄高、日大を経て、２０１４年１月場所で初土俵。１６年１月場所で新十両。１９年９月場所で新入幕。最高位は東前頭８枚目。

この日の取組編成会議では、初日の相手が若ノ勝に決まった。

挙式は６月の予定。「幕下に落ちたら引退すると以前から決めている。（初場所は）勝ち越せるよう頑張ります」と意気込んだ。