スペース広々で書き込みやすい！ノートみたいな100均手帳リフィル
商品情報
商品名：2026年ルーズリーフマンスリー（A5、シンプル）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：210mm×148mm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480811277
ノート感覚で使える！ダイソーでルーズリーフみたいな手帳リフィルを発見
2026年版の手帳はもうゲットしましたか？ダイソーでもさまざまなタイプの手帳がたくさん販売されており、筆者も毎年必ずチェックしています。
今回ご紹介するのは、そんなダイソーで見つけた『2026年ルーズリーフマンスリー（A5、シンプル）』。ありそうでなかった、大判サイズの手帳リフィルです。
価格は110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、季節もの売り場に置かれていました。
大きさは210mm×148mmで、A5サイズに対応しています。
20穴タイプで、大きめのバインダーに入れて使うことができます。
手持ちのファイルに入れてみたのですが、穴の位置が微妙に合わずいびつになってしまいました…。
今回は6リングファイルに入れたため、このような状態になってしまったのかもしれませんが、ファイルとの相性がありそうです。
書き込めるスペースがたっぷり◎広々としていて使いやすい！
2026年だけでなく、2027年分の年間カレンダーが付いています。
かなり先の予定を立てる際にも、カレンダーをサッと確認できるのが嬉しいです。
マンスリー欄は、月曜始まりで使いやすい印象です。
書き込む欄のサイズが大きい点もGOOD。
小さな手帳と違って書き込みやすく、詳細までしっかり記入できるのがいいなと思います！
フリーページは方眼罫なので、文字やイラストなどを書き込みやすいです。
全体的に書き込み欄が多いリフィルなので、家計簿や日記にもぴったりですよ。
今回はダイソーの『2026年ルーズリーフマンスリー（A5、シンプル）』をご紹介しました。
大きめの手帳がお好みの方、書き込めるスペースが広めの手帳をお探しの方におすすめです！ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。