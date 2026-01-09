スペース広々で書き込みやすい！ノートみたいな100均手帳リフィル

手帳がたくさん並んでいるダイソーで、欲しかった大きめサイズのリフィルを発見しました！ノート感覚で使える、ルーズリーフのようなA5サイズ。書き込めるスペースが広々としているので、抜群に使いやすいです！20穴タイプで、お好きなファイルに入れて使えるのも◎家計簿や日記をつけるのにもぴったりです。

商品情報

商品名：2026年ルーズリーフマンスリー（A5、シンプル）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：210mm×148mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480811277

ノート感覚で使える！ダイソーでルーズリーフみたいな手帳リフィルを発見

2026年版の手帳はもうゲットしましたか？ダイソーでもさまざまなタイプの手帳がたくさん販売されており、筆者も毎年必ずチェックしています。

今回ご紹介するのは、そんなダイソーで見つけた『2026年ルーズリーフマンスリー（A5、シンプル）』。ありそうでなかった、大判サイズの手帳リフィルです。

価格は110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、季節もの売り場に置かれていました。

大きさは210mm×148mmで、A5サイズに対応しています。

20穴タイプで、大きめのバインダーに入れて使うことができます。

手持ちのファイルに入れてみたのですが、穴の位置が微妙に合わずいびつになってしまいました…。

今回は6リングファイルに入れたため、このような状態になってしまったのかもしれませんが、ファイルとの相性がありそうです。

書き込めるスペースがたっぷり◎広々としていて使いやすい！

2026年だけでなく、2027年分の年間カレンダーが付いています。

かなり先の予定を立てる際にも、カレンダーをサッと確認できるのが嬉しいです。

マンスリー欄は、月曜始まりで使いやすい印象です。

書き込む欄のサイズが大きい点もGOOD。

小さな手帳と違って書き込みやすく、詳細までしっかり記入できるのがいいなと思います！

フリーページは方眼罫なので、文字やイラストなどを書き込みやすいです。

全体的に書き込み欄が多いリフィルなので、家計簿や日記にもぴったりですよ。

今回はダイソーの『2026年ルーズリーフマンスリー（A5、シンプル）』をご紹介しました。

大きめの手帳がお好みの方、書き込めるスペースが広めの手帳をお探しの方におすすめです！ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。