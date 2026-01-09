ヴィンテージショップに並んでそう…お値段以上の100均高見え食器

落ち着いた佇まいで、普段使いにも、ちょっと気分を変えたい日にもぴったりな、ダイソーのマグカップ。厚みのあるフォルムと、かすれたような色合いが目を引く、新品なのにどこか使い込まれたような雰囲気がおしゃれ◎飲み物だけでなくスープにも使いやすく、プチプラでも安っぽく見えないデザインがGOOD♡

商品情報

商品名：ビンテージ調マグカップ

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480852720

ダイソーで掘り出し物見つけた♡『ビンテージ調マグカップ』

ダイソーの食器売り場にはプチプラとは思えない、おしゃれなアイテムが多く並んでいます。

こちらの『ビンテージ調マグカップ』は、ぽってりとした厚みがあり、ほんのりかすれたような風合いで、均一すぎない色味も相まって、ヴィンテージショップに並んでいそうな雰囲気があります。

220円（税込）とは思えない仕上がりで、最初から使い込まれたような表情を楽しめる、味わい深いデザインです。

サイズはやや大きめで、コーヒーや紅茶はもちろん、カフェオレやミルク系の飲み物とも相性◎

飲み物以外にも、スープを盛り付けてもしっくりきます。ティータイムだけでなく、朝食や軽めのランチにも活躍します。

ひとつ惜しい点を挙げるなら、直火・オーブン・電子レンジでの加熱調理ができないこと。

レンジ調理用途には向きませんが、飲み物の温め程度であれば問題なく使えます。

見た目がおしゃれなので、食卓に出すと、いつものメニューでも少し雰囲気が変わります。

厚みがあるぶん、手に持ったときの安定感もあり、見た目だけでなく実用面でも頼れる存在です。

北欧テイストがかわいい！日本製の小皿

同じくダイソーで見つけた、「プラント 小皿（12×H2cm）」もお気に入りです。

直径約12cmほどの使いやすいサイズで、おやつや副菜を盛り付けるのにちょうど良い1枚です。

完全な円ではなく、縁にほんのりゆがみがあり、手作り食器のような柔らかい表情が特徴。和洋選ばず、どんなテーブルコーディネートにも自然になじみます。

電子レンジや食洗機に対応している点も日常使いしやすく、デザイン性と扱いやすさを両立しています。

専門店に並んでいても違和感のない雰囲気でありながら、低価格で手に取れるのはうれしいポイント。

テーブルに映える高見え食器たち、ダイソーでお買い物の際にぜひ探してみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。