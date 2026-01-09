ヴィンテージショップに並んでそう…お値段以上の100均高見え食器
商品情報
商品名：ビンテージ調マグカップ
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480852720
ダイソーで掘り出し物見つけた♡『ビンテージ調マグカップ』
ダイソーの食器売り場にはプチプラとは思えない、おしゃれなアイテムが多く並んでいます。
こちらの『ビンテージ調マグカップ』は、ぽってりとした厚みがあり、ほんのりかすれたような風合いで、均一すぎない色味も相まって、ヴィンテージショップに並んでいそうな雰囲気があります。
220円（税込）とは思えない仕上がりで、最初から使い込まれたような表情を楽しめる、味わい深いデザインです。
サイズはやや大きめで、コーヒーや紅茶はもちろん、カフェオレやミルク系の飲み物とも相性◎
飲み物以外にも、スープを盛り付けてもしっくりきます。ティータイムだけでなく、朝食や軽めのランチにも活躍します。
ひとつ惜しい点を挙げるなら、直火・オーブン・電子レンジでの加熱調理ができないこと。
レンジ調理用途には向きませんが、飲み物の温め程度であれば問題なく使えます。
見た目がおしゃれなので、食卓に出すと、いつものメニューでも少し雰囲気が変わります。
厚みがあるぶん、手に持ったときの安定感もあり、見た目だけでなく実用面でも頼れる存在です。
北欧テイストがかわいい！日本製の小皿
同じくダイソーで見つけた、「プラント 小皿（12×H2cm）」もお気に入りです。
直径約12cmほどの使いやすいサイズで、おやつや副菜を盛り付けるのにちょうど良い1枚です。
完全な円ではなく、縁にほんのりゆがみがあり、手作り食器のような柔らかい表情が特徴。和洋選ばず、どんなテーブルコーディネートにも自然になじみます。
電子レンジや食洗機に対応している点も日常使いしやすく、デザイン性と扱いやすさを両立しています。
専門店に並んでいても違和感のない雰囲気でありながら、低価格で手に取れるのはうれしいポイント。
テーブルに映える高見え食器たち、ダイソーでお買い物の際にぜひ探してみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。