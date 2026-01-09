「吊るすのが正解だったのか…」冷蔵庫がスッキリする100均神アイテム

今回ご紹介するのは、探し回ってやっと見つけたセリアのキッチングッズです。冷蔵庫にあるジッパーバッグを吊り下げて収納できるありそうでなかったアイテムで、お値段はもちろん￥110（税込）。実際に使ってみると、人気が出るのも納得な便利さだったので、ご紹介させてください！詳しく見ていきましょう♪

商品情報

商品名：冷蔵庫ジッパーバッグハンガー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：幅11.2×奥行20.3×高さ6.3cm

使用可能な棚板：厚み1.5cm以下・奥行20.5cm以上・横幅11cm以上

吊り下げ可能重量：500g

販売ショップ：セリア

JANコード：4991203201522

これは目からウロコ！ジッパーバッグを吊るせるキッチングッズを発見

最近話題になっているこちらのキッチングッズ。人気のせいかどこも品薄状態で、筆者も探し回ってようやく出会えました…！今回GETしてきたのは、その名もセリアの『冷蔵庫ジッパーバッグハンガー』。材質はABS樹脂で、耐熱温度は約70度。お値段はもちろん￥110（税込）です。

なんとこれ、ジッパーバッグを吊り下げて収納できるアイデアグッズ。冷蔵庫の棚に取り付けるだけでOKだそうです。早速使っていきます！

中身が見やすくて管理が楽ちんに！セリアの『冷蔵庫ジッパーバッグハンガー』

実際にジッパーバッグを吊り下げてみるとこんな感じに。積み重ねて保管していた時よりも圧倒的に中身が見やすく、冷蔵庫がスッキリ片付くので感動しました。

ジッパーバッグはS〜Lサイズまで使用でき、吊り下げ可能な重量は約500gとなっています。

「スライド式で取り出しやすい！」とのことですが、スリットに隙間がほとんどないので、ジッパーバッグの出し入れには少々苦戦する印象です。とはいえ、袋を立てて保管できるのでスペースを無駄なく活用でき、管理もしやすいので良いお買い物でした♡

今回はセリアの『冷蔵庫ジッパーバッグハンガー』をご紹介しました。

ジッパーバッグを吊るして保管できるありそうでなかったアイデアグッズ。冷蔵庫がスッキリするので、収納にお悩みの方はぜひ試してみてほしいです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。