100均で珍しいタイプを発見！サイズも形もシンプルでいろいろ使える！繊細なガラス製の鉢

ダイソーで素敵な商品を発見しました！今回ご紹介するのは、繊細なガラスで作られた円柱型の鉢。ダイソーでガラスの鉢が販売されているのは珍しいなと思って購入してみました。コンパクトサイズで、水耕栽培やハイドロカルチャーでの生育などにぴったり。切り花を飾ってもおしゃれですよ♡100円なのでコスパも抜群です。

商品情報

商品名：円柱ガラス鉢

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径6cm×高さ6cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480624273

小さな植物のさまざまな栽培に使い勝手が良い！ダイソーの『円柱ガラス鉢』

花瓶の種類が豊富なダイソー。インテリアショップに並んでいてもおかしくないような、シンプルでおしゃれな花瓶も揃っています。

今回ご紹介するのは、使い勝手の良いこちらの『円柱ガラス鉢』という商品。ダイソーでガラスの鉢が販売されているのは珍しいなと思って購入してみました。

価格は110円（税込）とお手頃。筆者が購入した店舗では、園芸グッズ売り場に置かれていました。

ガラスは薄めで繊細な印象です。さりげないので、どんな空間にも馴染みやすいですよ。

今回は水耕栽培に使ってみました。透明なので、根の張り具合などがわかりやすいのがいいなと思います。

その他にも、ハイドロカルチャーで小さな植物を育てたりすることもできます。

小さなエアプランツなどのディスプレイ、生育にも良さそうです。

切り花を一輪飾っても素敵♡

サイズがコンパクトなので、さまざまな場所で飾りやすいのもメリット。

穴があいていないので、小さな花瓶代わりにも最適です。

ガーベラを飾ってみましたが、まるでおしゃれなカフェのように、テーブルや棚の上がパッと華やかになります。

手軽にお花を楽しめて、気持ちも明るくなるのでおすすめです！

今回はダイソーの『円柱ガラス鉢』をご紹介しました。

形もシンプルなので洗いやすく、お手入れが楽な点も気に入りました。110円とお手頃なので、追加でいくつか購入したいなと思いました！

植物好きな方、植物の生育を始めてみたい方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。