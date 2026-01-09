民放公式テレビ配信サービス「TVer」は、2025年12月のサービス利用状況を発表した。月間ユーザー数（MUB）は4460万ユニークブラウザに達し、過去最高記録を更新した。

月間ユーザー数は前年同月比で約114％の伸長を記録した。ドラマやバラエティ番組に加え、スポーツ番組の視聴ユーザーが増加したことが、全体の記録更新に寄与した。動画再生数においても好調な推移を見せており、2025年12月の月間動画再生数は6.5億回に達し、3カ月連続での記録更新となった。

なかでもテレビデバイスを利用したコネクテッドTVでの視聴が拡大しており、同デバイスにおける月間動画再生数は過去最高となる2.1億回を記録し、初めて2億回の大台を突破した。

再生数の増加を牽引したのは、10月期ドラマや人気のバラエティ番組、年末の大型特別番組だった。ドラマジャンルでは「じゃあ、あんたが作ってみろよ」や「良いこと悪いこと」などが好調を維持した。

バラエティ番組では「水曜日のダウンタウン」で配信された企画「名探偵津田」の最新作および過去作が再生数を押し上げた。また、「アメトーーク!」や「月曜から夜ふかし」などの人気番組も支持を集めたほか、「M-1グランプリ 2025」や「2025FNS歌謡祭」といった大型特番も多くのユーザーに視聴された。

スポーツコンテンツにおいては「第104回 全国高校サッカー選手権大会 全国大会」の1回戦および2回戦の再生数が好調だった。同大会の決勝戦は、1月12日に行われる予定となっている。

TVerでは「今後も、ドラマやバラエティはもちろん、スポーツコンテンツやアニメ、ニュース、ローカル局による制作番組、過去に話題となったアーカイブ作品の配信など、コンテンツのさらなる拡充を図り、ユーザーの皆さまのご期待に添えるよう、サービスの向上に尽力してまいります」としている。